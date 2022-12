Los portugueses apuntaron contra Tello

El defensor y capitán de Portugal, Pepe, se quejó porque a su equipo le pusieron a Facundo Tello, árbitro argentino, en el partido que terminó en derrota y eliminación con Marruecos, por los cuartos de final de Qatar, y apuntó contra la Argentina.

“Después de lo que vi hoy, le pueden dar ya el título a Argentina”, sentenció el exfutbolista de Real Madrid, de España, y actual referente de Porto, de su país.

“No nos pueden poner un árbitro argentino, es inaceptable que arbitre el partido. Fueron 90 minutos en los que siempre quisieron detener nuestro juego con faltas pequeñas, el árbitro no dio una tarjeta amarilla, no me llamó la atención... Así fue el partido”, se quejó Pepe.

Por su parte, el mediocampista portugués Bruno Fernandes criticó: “Sabíamos que jugábamos contra 12, sabíamos el tipo de árbitro que nos iba a tocar. Se perdieron muchos minutos, al menos el tiempo de adición debió ser de 15 a 20 minutos”.