Lali Espósito en la cancha: el partido de fútbol mixto en Qatar que revolucionó las redes

Los días sin fútbol se viven de diferente manera entre los argentinos que allí se encuentran, a la espera de que llegue el domingo. Desde visitas a lugares emblemáticos, hasta disfrutar de las instalaciones de los hoteles o los shoppings, o cumplir con las obligaciones laborales, cualquier momento de despejar la mentes es válido para matar la ansiedad antes del domingo.

Y parte de ello es lo que se vivió en una cancha de fútbol qatarí en el que se hicieron presentes periodistas, artistas e influencers para un partido de fútbol mixto que tuvo entre sus personalidades destacadas a Lali Espósito, quien sorprendió y dio cátedra en algunas de las jugadas que a través de las redes sociales se compartieron.

“Las pibas del mixto”, reza el posteo que publicó Nati Jota en sus redes sociales, donde se la puede ver en la cancha acompañada de Lali Espósito, Sofi Martínez, Morena Beltrán, Jo Valicenti y Martina Benza. La periodista e influencer aseguró que el programa Nadie Dice Cada, emitido por Luzu TV que le tocó estar en el equipo contrario a la cantante, hecho que le preocupó ya que “tiene un Vélez ahora, ¿te imaginás si la lastimás a Lali?”.

Marti Benza, encargada de marcar a Laili, aseguró que la respetaba tanto que directamente no la marcaba, y consultada sobre lo vivido en el encuentro confesó: “Hice reír a Lali”. Todos quedaron sorprendidos por su desempeño en el campo, pese a que había asegurado que hacía 7 años que no jugaba al fútbol. Según explicó, pese a ser un deporte que le gusta, no puede exponerse a las lesiones por su trabajo actual, con shows en todo el mundo.

Infobae