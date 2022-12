Desesperado pedido: Buryaile necesita un medicamento para su hijo

“Mi hijo con parálisis cerebral toma 12 pastillas de este medicamento por día. No se consigue, no hay en farmacias de CABA ni droguerías hace 2 meses no tienen stock, le queda solo para 5 días más”, posteó ayer en su cuenta de Twitter Ricardo Buryaile, diputado nacional por Formosa por Juntos por el Cambio y ex ministro de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri.

El legislador pidió que “si alguien tiene en existencia”, le mande un mensaje directo pues necesita con urgencia conseguir la droga para su hijo.

En diálogo con Infobae, Buryaile contó que su hijo tiene 31 años y hace casi 25 años que toma el medicamento Valcote Sprinkle, una droga que previene y evita las convulsiones que permite controlar las crisis epilépticas:

“Él está clínicamente bien, siempre y cuando tome la medicación”.

El ex ministro detalló que el fármaco se comercializa en dos presentaciones, comprimidos o cápsulas, y que, en el caso de su hijo, por prescripción médica tiene indicada las cápsulas, ya que al tomar 12 unidades por día es más sencilla la ingesta de este tipo de presentación (el polvo con la droga es más fácil de digerir).

“Me llamó mi mujer y me dijo que no lo conseguía. Averigüé en Farmacity y no tenían en toda Capital, y en otras farmacias cercanas tampoco, nunca en 25 años nos faltó por eso posteé en redes sociales”, dijo Buryaile.

