“Lo presupuestario no impidió avanzar en la implementación de los nuevos códigos”

Por Carlos Lezcano

Especial para El Litoral

La gestión de gobierno del Poder Judicial actual requiere atender los problemas coyunturales, pero también las cuestiones estratégicas que plantea cada vez mayores complejidades, que requiere personas competentes en la formulación y desarrollo de propuestas.

En esta situación se inscribe la puesta en vigencia de los nuevos Códigos Civil y Comercial, de Familia y Penal, que no está exenta de dificultades porque no se trata de algo inmediato y total, sino de un proceso de implementación a veces lento donde existe una convivencia entre el pasado y el presente estado inaugural.

Lo que caracteriza a esta etapa transicional, por lo tanto, es la asincronía que se produce entre las nuevas y viejas prácticas.

Una mirada atenta permite ver que la simultaneidad de la aplicación de los nuevos códigos convive con los viejos sencillamente porque es imposible cumplir con lo que mandan las reformas planteadas, entre otras cosas por la falta de personal y por la imposibilidad de poner en plena vigencia, por ejemplo, la despapelización y el uso de expedientes digitales de manera inmediata. Esta observación no está dirigida a cuestionar la implementación llevada adelante desde el Poder Judicial, ni pretende desmentir la esperanza que portan las nuevas herramientas, sino señalar en qué momento estamos en el paso de un sistema a otro.

Luis Eduardo Rey Vázquez, especialista en Derecho Administrativo (Unne), doctor en Derecho Administrativo Iberoamericano (Universidad de La Coruña), presidente del Superior Tribunal de Justicia y del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Corrientes, analiza en esta entrevista con El Litoral cómo ve la implementación de los nuevos códigos, sus ventajas y también sus dificultades.

La gestión de la política judicial contemporánea necesita de personas idóneas para plantear diagnósticos ajustados a la realidad y a la época, que puedan manejar grandes volúmenes de datos y proyectar expectativas. También se torna imprescindible el talento mixturado con el conocimiento para planificar, prever y organizar las cuestiones pensadas a futuro. No se trata, por lo tanto, de ver y encarar de manera apurada los problemas que plantea la coyuntura, ni de ensayar respuestas de manera desorganizada a temas pendientes de solución.

Esta situación implica también echar mano al uso de las nuevas tecnologías para todas las etapas del proceso que optimizan el trabajo cuando son usadas de manera adecuada e inteligente.

En este sentido, Rey Vázquez publicó en noviembre de 2021 un artículo esclarecedor en la revista “La Ley” junto con Guillermo Casaro Lodoli, donde expone minuciosamente los objetivos estratégicos y las líneas políticas públicas del Superior Tribunal, el desarrollo de un nuevo sistema jurisdiccional propio a través de la Dirección General de Informática, que ocupa un lugar destacado en la utilización inteligente de las nuevas tecnologías.

“La acción transformadora del Poder Judicial de la provincia de Corrientes implica enfrentar diariamente problemas del sistema y abarca necesariamente el abordaje de grandes reformas, resultando indispensable contar con el apoyo de los otros poderes del Estado provincial, a fin de lograr la consolidación y concreción de los proyectos de real interés, en materia de obras, tecnologías y cambios normativos modernos”, dice en las conclusiones del artículo donde pone en contexto republicano la situación actual y futura.

—¿Cuándo comenzó ese proceso y cómo se desarrolló?

—El primer Código que se sancionó y comenzó a implementarse fue el Código Procesal Penal, que entró en vigor fines del año 2019, cuya implementación fue gradual, comenzando por la cuarta circunscripción en Paso de los Libres. En plena pandemia logramos comenzar con la implementación y se culminó el 8 de noviembre de este año en Capital.

El Código Procesal Civil, que se sancionó abril aproximadamente del año 2021, se implementó y comenzó a regir a partir de diciembre del año 2021.

El Código Procesal de Familia Niñez y Adolescencia también sancionado en 2021, se implementó a partir de marzo, abril, de este año.

Recientemente se sancionó, se promulgó y publicó el Código Procesal Administrativo que entra a regir a principios del año 2023. A esto hay que sumar los proyectos que han sido elevados que están siendo tratados en la Legislatura como el Código Procesal Laboral, el Código Procesal de Niñez y Adolescencia o Código Procesal Penal Juvenil, que obviamente esto supone un cambio muy importante para el Poder Judicial.

Con la sanción de estos nuevos códigos llegan una serie de principios que atraviesan a todo el sistema como la oralidad efectiva en todos los procesos, lo cual trae consigo la inmediatez y la imparcialidad del juzgador porque, por ejemplo, en el Código Procesal Penal adopta el modelo acusatorio. También se definen claramente los roles: el fiscal, defensor, asesor de menores, el abogado defensor del imputado y el juez es un tercero imparcial como debió haber sido siempre, un juez de garantía que de alguna manera se erige o vela por el ajuste de la tramitación del proceso a los cánones constitucionales, convencionales y también legales.

En el caso del Código Procesal Civil y Comercial tiene, también la oralidad que ya habíamos comenzado a implementar con protocolo sancionado en el año 2019, que nos sirvió de antesala y de entrenamiento previo lo que se venía.

Incluso con la pandemia fue fundamental poder instaurar sistemas que permitan poder cumplir con la tramitación de procesos como las videograbaciones, es decir de forma remota. Aquí podemos pensar en la importancia del impacto de la tecnología, que también es clave porque en el Código Procesal Penal desaparece la clásica idea del expediente judicial y aparecen los legajos, que se tramitan enteramente en un soporte electrónico, que ha sido diseñado por la Dirección de Informática del Poder Judicial que es el Forum Criminis. Se trata de un programa que todavía está en fase de desarrollo pero que ya está lanzada y en él se están canalizando todas las nuevas causas procesales.

—¿En qué etapa de implementación del expediente judicial y de despapelización estamos?

—En el Superior Tribunal a principio del año 2020 tomamos la decisión de encarar un programa de desarrollo propio de software tendientes a la gestión de los procesos judiciales, para todos los fueros, esa fase de desarrollo que de alguna manera se vio parcialmente alterada con la pandemia aunque la pandemia sirvió para acelerar algunos módulos, sobre todo aquellos que permitieran realizar presentaciones de escritos a través de plataformas virtuales y la realización de notificaciones electrónicas. Tenemos entonces, la coexistencia todavía del viejo sistema de gestión que se llama Iurix con el nuevo sistema que es el Forum, en general para los procesos no penales, y el Forum Criminis para el fuero penal. Pasar de uno a otro va a llevar una transición. Hoy estamos trabajando de manera articulada sabiendo de las limitaciones técnicas, porque también los servidores no están pensados para obrar bajo un modelo de gestión enteramente virtual. Entonces, los procesos iniciados ya bajo la vigencia del nuevo Código Procesal Penal y del Código Procesal Civil y Comercial fundamentalmente se realizan a través del Forum; incluso muchas de ellas no se incorporan al expediente papel, quedan alojadas en el Iurix, en la plataforma virtual.

—¿Cuáles son los sistemas de seguridad?

—Tenemos contratados varios servicios de seguridad informática, porque es clave este tema. Cuando uno se lanza al mundo virtual, necesariamente tiene que adoptar los resguardos necesarios para no verse comprometida de información que uno maneja. Es información sensible y fundamental, porque es un servicio esencial; entonces, el tema de la seguridad es clave y eso también hace que, a veces los tiempos no sean los que la expectativa o la ansiedad colectiva porque, justamente hay que ir dando pasos firmes. Nosotros tenemos desarrollado, además del back up, por supuesto, de hecho, fíjese que hemos podido colaborar con el Poder Judicial del Chaco cuando tuvieron el hackeo, facilitándoles servidores para la realización de back up porque teníamos excedentes.

—¿Cómo están con las capacitaciones del funcionario judicial en estas nuevas herramientas?

—Lo hacemos desde el comienzo mismo, desde que se sancionaron los códigos. El Código Procesal Penal fue el primero que arrancó una actividad intensa de capacitación, no solamente a través del área de capacitación, sino a través de la realización de charlas por circunscripción, sobre todo en aquellas donde se iba a implementando. Hubo charlas, talleres de capacitación para magistrados, funcionarios y empleados-, lo mismo con el Código Procesal Civil y Comercial. En el caso del Código Procesal Penal se previó una comisión de implementación interpoderes; conformadas por diferentes representantes de los tres poderes y en el caso del Código Procesal Civil y Comercial conformamos una comisión que en principio estuvo a cargo de dos ministros pero también por funcionarios y empleados, que colaboraron con la realización de la agenda de actividades que consistió básicamente en capacitaciones internas, en principio, pero que luego también abrimos al público. Lo hicimos con todos los Colegios de Abogados y también realizamos un curso en la Facultad de Derechos que me tocó dirigir sobre Sistema de Gestión Judicial Electrónica.

—La implementación de los nuevos códigos transparenta la necesidad de tener más funcionarios. Esto lo ha manifestado el Colegio de Magistrados. ¿Cómo ven desde el Superior Tribunal este pedido?

—La verdad que es un pedido que es razonable, es lógico porque sería ideal que cuando se implemente una nueva estructura venga con las previsiones tanto presupuestarias como de recursos humanos, tendientes a hacer frente a esta nueva necesidad. En el Poder Judicial desde el punto de vista presupuestario estamos ajustados, lo cual no ha sido un impedimento para poder avanzar en la implementación de los nuevos códigos.

Por ejemplo, en el Código Procesal Penal que aparece la figura de la oficina judicial como organismo encargado de la gestión de todos los procesos penales, de toda la parte administrativa que en otros tiempos estaba en cabeza de cada juez, hoy está centralizado en una oficina judicial por circunscripción judicial y, en este caso, lo que hicimos fue con los mismos recursos humanos, reasignamos funciones; readecuamos, es decir, tomar 1 o 2 personas de cada juzgado existente para dotar a las oficinas judiciales de personal. Lo mismo ocurrió en el ámbito del Ministerio Público. Pero es cierto que hay muchos cargos nuevos que serían menester prever de cara al futuro, porque evidentemente si uno piensa, a propósito de los roles, es decir, hoy la carga fuerte la tiene el Ministerio Público en lo que es el proceso penal; entonces, ahí se hace necesario prever la necesidad de mayor cantidad de fiscales. De hecho lo venimos haciendo desde el Consejo de la Magistratura realizando los procedimientos de concurso, tenientes a la cobertura de los cargos ya creados. Me refiero a los fiscales rurales y ambientales, que son cargos ya creados pero que vienen a sumarse a esta nueva dinámica que supone el nuevo proceso penal, pero lo ideal sería ir previendo un mayor presupuesto para lograr, justamente, cubrir las necesidades de recursos humanos, edilicias e informáticas para poder cumplir adecuadamente con esto.

—Hay un pedido formal del Colegio de Magistrados de desdoblamiento de ciertos juzgados civiles. ¿Cuál es su opinión?

—Sé que hay un proyecto y es una idea que en su momento fue planteada por el Colegio de Magistrados. En caso de prever esto, eventualmente, debe requerir una modificación legislativa; entiendo que el Proceso Civil y Comercial, tal como está planteado, hoy donde el juez asume un rol protagónico donde el proceso demanda la presencia efectiva del juez en las audiencias, se hace necesario que el juez pueda contar con el tiempo necesario para poder atender este cúmulo de cuestiones que se le plantean. Habrá que ver, es decir, si la solución pasa por prever otro tipo de refuerzo en lo que hace a la organización, al plantel que compone cada uno de los tribunales. Es un tema que en su momento lo plantearon, es una posibilidad.

—¿Hubo una atención especial de Superior Tribunal en estos últimos años con respecto a los juzgados de Paz?

—Hay una política de fortalecimiento de la Justicia de Paz, porque entendemos que el juez de Paz es un juez como cualquier otro y que obviamente tiene nada más y nada menos que la atención de las causas o la puerta de acceso a la justicia de poblaciones generalmente vulnerables que están alejadas de los grandes centros urbanos, y que demandan obviamente una solución a sus conflictos. A propósito que menciona el tema, además de jueces, muchas veces operan como mediadores o los medios alternativos de solución de conflictos también son herramientas que atraviesan, son trasversales a todos los códigos procesales porque hoy aparece como una de las posibilidades del juez tanto en los procesos penales, con los procesos abreviados con la aplicación de la conciliación en la mediación, cosa que era impensada hace tiempo atrás y obviamente fortalecer en los procesos no penales. Y en esto hay que reconocer que verdaderamente los jueces de Paz han sabido actuar en numerosos casos dando la respuesta que requiere el justiciable, incluso aun cuando no son competentes para ciertas cuestiones atienden y dan una respuesta o dan la atención inmediata cuando surgen conflictos. Por ejemplo, un caso de violencia, que luego va a ser derivado al juez competente.

—Usted es un especialista en derecho Contencioso Administrativo, estamos próximos a tener un nuevo código. ¿Qué es lo más importante de ese cambio?

—Este código, que presenta una denominación más moderna como Código Procesal Administrativo, amén de apoyarse en las innovaciones ya introducidas por el Código Procesal Civil y Comercial, como ser el proceso para audiencia, los principios de inmediatez, oralidad, imparcialidad, también lo que busca es servir y contemplar situaciones de, por un lado, flexibilizar el proceso de la justicia para lo cual se prevé un plazo de caducidad, como se denomina tanto más extenso del que estaba vigente hasta hoy. También se flexibilizan los recaudos cuando se trate de personas en situación de vulnerabilidad, o cuando se solicitan medidas cautelares que involucren derechos irrenunciables vinculados a la salud, a la vida, a personas mayores; todas estas cuestiones aparecen debidamente contempladas. Además, que se simplifican notablemente, porque se unifica la competencia en cabeza de los juzgados con competencia en materia administrativa la totalidad de las cuestiones administrativas que en otros tiempos iban a parar a distintos tribunales, porque las leyes especiales así lo establecían. Por ejemplo, los recursos cuando en una sanción que aplica el Colegio de Escribanos antes iban a la Cámara en lo Civil, ahora van al juzgado con competencia administrativa. Lo mismo ocurre con la falta municipales que iban a parar al fuero correccional que hoy ya no existe como tal porque todos los juzgados se transforman en juzgado de garantías, entonces, también en esto entendiendo que se trata de un acto administrativo sancionatorio, de venir también el juzgado con competencia administrativa.

—Se está cambiando un código cuya impronta se le reconoce al doctor Revidatti. ¿Por qué es necesario hacerlo?

—Así es. En realidad, se cambia lo que requiere cambio porque así lo exigen los tiempos y las mismas innovaciones que nos plantean hoy las exigencias constitucionales, convencionales; pero se mantiene el corazón, el núcleo, de lo que fue el Código Revidatti, que verdaderamente es un código que en su momento fue avanzado.

—¿Cuál son los objetivos para el 2023? ¿Cuáles son las líneas generales de lo que podríamos llamar alta política institucional del Superior Tribunal?

—Fundamentalmente poder cumplir con nuestra tarea de manera independiente, poder cumplir con todas las necesidades tanto en lo presupuestario, como lo relacionado con infraestructura, tanto edilicia como tecnológica, poder cumplir con las expectativas de todos los actores dentro del sistema judicial, que estén todos conformes. Vivimos en una época de crisis económica, tuvimos la pandemia de por medio, pero aspiramos a ir recomponiendo paulatinamente la situación, sobre todo el trabajador judicial que se ha visto deteriorada, justamente, a raíz de la pandemia. Aspiramos a poder desarrollar nuestra función con suma tranquilidad, sin que sea una preocupación el tener que estar viendo si se llega a fin de mes o si podemos cumplir con el principio de intangibilidad que impone la constitución.

—Un tema central es el presupuesto. ¿Cómo se trabaja ese tema?

—Como ya he dicho en otras oportunidades, nosotros planteamos un proyecto de presupuesto, este proyecto sufre recortes, nosotros entendemos parcialmente por qué esto es así.

En este sentido se trata de prever techos presupuestarios para evitar la sub ejecución y quedarnos sin recursos, es decir, se aprueban presupuestos por debajo pero con la posibilidad que se pueden otorgar refuerzos, entonces, en la medida que nosotros podamos continuar con la política de refuerzos en caso de necesidad, que hasta ahora lo hemos venido recibiendo sin problemas porque entendemos que cuando nosotros pedimos refuerzos son para cuestiones que realmente son fundamentales y que los otros poderes entiendan que esto tienen que ver con una necesidad de carácter institucional.

—¿Qué significa para usted ser juez del Superior Tribunal?

—Primero, un honor; segundo, una responsabilidad muy grande. En mi caso que me toca presidirlo implica tener la visión global de todo lo que es el Poder Judicial, de todas las funciones que nos cabe, donde cada uno tiene que estar pendiente de una multiplicidad de situaciones que muchas veces desde las demandas sectoriales provenientes de distintos sectores que componen el poder judicial no se logra a visualizar. Pero nosotros debemos tener la visión global y saber mantenernos en el camino de la independencia, de la imparcialidad, sin retacear tampoco por ello información cuando nos es requerida. Es decir, servir de canal de comunicación con la sociedad, que la sociedad este informada, actuar con transparencia y obviamente conducirse en la vida pública y privada observando un comportamiento prudente, mensurado, austero.

Las fotografías son gentileza de Amelia Presman.