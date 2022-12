Por Adalberto Balduino

Especial para El Litoral

Conforme la lectura del Diccionario castellano: ensalzar, elevar a una mejor situación. Ayudar a levantarse.

Siempre que ocurrió sucedió igual: todos se prenden al carro triunfal, aunque lo logrado se deba en principio a los protagonistas, atletas que con disciplina y tesón, lo lograron y con creces. Ellos son los dueños del logro, las intenciones que todos -como argentinos- las tenemos, bienvenidas sean.

Obtenido, siempre se cuelgan avenidos para “compartir la foto”, ser partes integrantes de la gran epopeya. Aupándolos, tomándolos entre los brazos luego que ellos lucharon como tigres en celo, aparentando de alguna manera formar parte -aunque sea un cachito, inmerecidamente- de su historia.

Es como la chica del barrio, cuando pequeños, hacíamos lo imposible por mostrarnos, rompiendo la distancia, acortando la invisibilidad, de última para “hacerle ojitos” siquiera, desviando su mirada tan lejana y ausente. Hacernos ver, por lo menos, que es una forma de alterar su mutismo de alguna manera.

Es como dice el barrio, viajar de garrón, con viveza y sin esfuerzo. Igual se llega a destino, cambia el método, pero las intenciones lucen intactas.

Lo inesperado, o tal vez presentido, la lucha por la posesión de la pelota siempre es crucial porque cuerpo a cuerpo la refriega resulta incontenible por contenerla, dulcificándola. Atenuando sus efectos, en lo posible evitando un merecido foul, que en el tropel de los cuerpos en batida la desprolijidad es causal de cualquier falta.

La gran masa humana que salió a celebrar con el festejo a los jugadores que se levantaron el Mundial, como merecidos homenajeados, cambió el diagrama del desfile por seguridad, se “desconectaron” las órdenes, y salió “el indio” que siempre hace de las suyas cuando uno menos se lo espera. Liberaron los trapitos al sol.

De pronto la historia cambió, bastó un solo desencuentro entre los contendientes, el “Chiqui” Tapia y el Ministro Fernández acostumbrado a los fuertes roces, sus dichos que parecen letras de tango, o más bien “aguas fuertes argentinas”, donde se dan con todo sin importar la tarea que cada cual desempeña. El uno indignado por habérsele interrumpido la caravana, y el otro respondiéndole a mansalva “tocándole oreja”, sin importar las consecuencias y reavivar hasta ese momento lo que aparentemente era unidad, educación y buenas costumbres.

Cómo el populismo mete siempre todo en la misma bolsa, siendo apretado reacciona, el uno: “La AFA tenía la Casa Rosada a disposición de los jugadores, pero ellos eligieron otra cosa.” Mientras el otro ante el cambio de diagrama, respondía: “No nos dejan saludar a la gente.”

Ante el cuadro de situación, Tapia twiteó: “No nos dejan saludar a toda la gente que estaba en el obelisco, los mismos organismos de seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar.”

Finalmente primó la contraorden inicial, la caravana terminó su periplo sobrevolando en helicópteros cargados de jugadores mundialistas, comprobando la multitudinaria presencia popular, y suspendiendo por el bien de todos, el total de horas prometidas para su desplazamiento.

La realidad en vasta panorámica dejaba ver que era mucho mayor de lo que se imaginaban, una concentración tal vez nunca soñada por muchos políticos que el fútbol se permitió el atrevimiento, de tomar el desafío espontáneo de la gente.

Era el pueblo aupando a sus ídolos, no llevados por consignas sino naturalmente llamados por su amor a lo nuestro, la albiceleste con tres estrellas relucientes, una por cada campeonato logrado.

Como el hipódromo que al final de la jornada queda entre boletos rotos, los dimes y diretes superaron todo cálculo. Que 14 provincias no adherían al feriado exagerado. Que Berni, como corolario de un día agitado abrevó: “Ayer quedaron en evidencia las miserias políticas.” Aún no restañado el desaire no digerido, el Ministro exclamó: ”Se tomó la decisión de evacuar en helicóptero, deslizando que varios deportistas querían pasar por la Casa Rosada”. Estuvo bien, no sea que se repitan los mismos inconvenientes que la despedida de Maradona.

Lo que queda a flor de piel, es el fin de fiesta con desmanes “pequeños” pero desmanes al fin, la disparada de jóvenes por la escalerilla interior del obelisco que se erige a 86 metros de su nivel, el robo de gaseosas a un camión de reparto que hacía su recorrida de trabajo, la práctica suicida de treparse a las columnas de los semáforos, y en algunos casos con el robo que al partirse por el peso se llevaban puesto parte de él. Uno se pregunta, para qué..? Los que se tiraron al paso del colectivo descapotado, desde uno de los puentes con final imprevisible.

Lo que quedó girando como “Muchachos” por La Mosca, es la denominación con que el ministro lo bautizó a Tapia: “Cachivache de pacotilla”. O, mucho más lejos aún, todavía en Qatar en el entretiempo, próximo a comenzar el segundo, el alargue y los penales, trascendió dando lugar que en todos lados se cuecen habas, el Tco. del equipo francés, Didier Claude Deschamps, arengando a los propios en el vestuario, pero más que nada reprochándoles su falta de mentalización, les dijo severamente: “Ellos juegan una puta final, y nosotros, no..!”

Lo más lindo de todo es que los homenajeados como buenos alumnos hicieron sus deberes en tiempo y forma: unidos en pos de un cometido, luchando como caballeros, logrando que por un momento los argentinos seamos solamente uno.

Y en el final de la “Fiesta inolvidable”, ellos miraban azorados tanta desmesura, agradeciendo la extrema devoción, pero no aplaudiendo semejante desenlace que los argentinos erigidos en barra brava hacemos uso cuando no lo debemos.

Moraleja: ¡Argentina campeón..! De eso, no hay duda. Ojalá algún dirigente haya aprendido la lección del trabajo a conciencia, de la disciplina para acometer las empresas más difíciles, de la decencia de no creernos. Y la sinceridad de una humildad memorable que nos devuelve la Argentina que alguna vez, con seriedad supimos ser.

Esto de hacerse notar cueste lo que cueste, mostrar la hilacha, me hace acordar cuando en las fotos familiares, aparecía en el fondo una manito haciendo cuernitos con los dedos. Los chicos se divierten, también indebidamente los grandes.