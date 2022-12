Controlaron tres incendios y los Bomberos Voluntarios piden respeto por su trabajo

Controlaron tres focos de incendios y los Bomberos Voluntarios piden respeto por su trabajo. Recursos Forestales, Defensa Civil y dotaciones de bomberos trabajaron ayer con aviones hidrantes para reducir llamas en zonas rurales del departamento San Martín, Alvear y San Cosme. En tanto, el jefe del cuerpo de bomberos de Santa Rosa emitió un comunicado donde pidió empatía por el trabajo realizado.

“El foco más importante estuvo cerca de Alvear, de la localidad Pancho Cué. Estuvieron trabajando bomberos, brigadas y un avión hidrante que operó desde Apóstoles”, confirmó a El Litoral, Roberto Rojas, director de Recursos Forestales.

Bruno Lovinson, subdirector de Defensa Civil, confirmó a El Litoral otro incendio ubicado al borde de la ruta 36 que ya fue controlado. “Fue cerca de un lugar que se llama Los Nietos en el departamento San Martín, cerca de Yurú Cuá”, contó Rojas.

“Un tercer foco importante fue también en TataCuá donde estuvieron trabajando bomberos. No se podía trabajar con aviones debido a que había cerca cables de electricidad y algunas viviendas”, indicó. Lovinson sostuvo que ya fue controlado y había peligro de propagación de forestación de pinos.

Según el profesional, también: “hubo algunos focos que se los vigiló como Laguna Medina en el Iberá y cerca de Guaviraví”. Arnold Servín, jefe del cuerpo de Bomberos de Santa Rosa, contó a El Litoral que en la radio de bomberos voluntarios escuchó el trabajo en zonas de Itá Ibaté, TataCuá y Mburucuyá.

“Hay un frente de lluvia desde Mercedes hacia el sur. Lloviendo desde este momento. Se esperan lluvias en gran parte de la provincia durante la noche”, dijo Lovinson, al cierre de esta edición.

Empatía en Santa Rosa

Servín, además, apuntó a un pedido de empatía ya que: “Andamos muy complicados con los incendios en la localidad, también prestando colaboración”. Si bien en las últimas 24 horas no registraron llamados de acción, destacó el trabajo de sus compañeros y compartió un duro comunicado en sus redes sociales. “El jueves fuimos alertados por un incendio de banquina en el kilómetro 74 de ruta nacional 118. Acudimos lo más rápido posible y al llegar al lugar se encontraba una brigada aparentemente controlando la situación. Me acerqué amablemente a ellos para coordinar las tareas, y me recibe uno de ellos insultando y cuestionando la tarea y función de bomberos y policías”, contó.

“Siento mucha impotencia por lo que dejamos para acudir a una emergencia y tratar de solucionar los incendios. No tienen ni más mínima idea de lo que es la función de un bombero. No somos brigadistas, bomberos rurales, ni forestales. Somos urbanos. Eran palabras muy fuertes, que me sentí muy lastimado”, indicó. “Ahora pensando más tranquilo tomé una decisión: el que agrede de una u otra manera a un bombero, voy a replegar la dotación y que se arregle como pueda”, sostuvo el trabajador.

“Somos Bomberos Voluntarios. No cobramos sueldo para estar pendiente en el cuartel. Y les invito a que pasen por el cuartel les voy a comentar la vida de un bombero un día y cómo subsistimos”, cerró Servín.

En tanto, sobre el incendio como tal, contó a El Litoral que dejó consecuencias en el tendido eléctrico. “El daño fue ahí y en la red de internet. Hubo postes caídos y una hectárea de campo y banquina”, mencionó.