Pedro J. Leconte Reyna: Memorias de un maestro correntino

Por Juan Carlos Raffo

Especial para El Litoral

La vocación de servicio de Pedro Leconte no necesitó de privilegios cuando le llegó la hora de enrolarse. Quería enseñar y aceptó el destino que exigiría doble sacrificio y en igual medida la satisfacción por cumplir el desafío de una misión integral. Porque fuera de la carpa, en la toldería de los indios Tobas, don Pedro Leconte seguía su trabajo con el mismo ahínco y es su escritura tan clara como el objetivo que lo llevó a esa tierra desconocida. La Escuela Nº 148 quedaba a más o menos 50 metros de la Estación. Era una casa de madera con piso de portland y techo de zinc. Empezó a funcionar, o mejor dicho “hice la inscripción” dice Perico Leconte, el 8 de julio de 1928 completando 37 alumnos. General Obligado era una estación de empalme a 90 km de Resistencia, desde allí salía un ramal que iba hasta Capitán Solari. Este lugar, como todos los de la zona, tenía el problema de la falta de agua. Yo tenía unas cisternas, donde almacenaba el agua de las lluvias, pues tenía techo de zinc. “En esta zona había mucha caza, pues había tatús, perdices, martinetas, charatas y osos hormigueros y una gran cantidad de víboras. Como en este lugar no había Correo, fui designado estafetero por la Dirección General de Correos”. Pedro Leconte Reyna nació en Corrientes el 7 de junio de 1902. Junto a 8 hermanos quedó huérfano de padre a los 5 años. Se recibió de maestro en la Escuela Normal de Profesores de Corrientes en el año 1921. En sus apuntes él mismo describe peripecias que sufrió en la etapa final de sus estudios y detalla su experiencia como maestro de los indios y su vida en el monte del entonces Territorio Nacional de Chaco y del norte de la Provincia de Santa Fe.

“En el año 1920, me retiré de la escuela estando en cuarto año por razones de salud. El 29 de diciembre del año anterior 1919, como consecuencia de la caída de un caballo tuve una conmoción cerebral. No obstante ello inicié el curso del año 1920 ahora en la Escuela Sarmiento y culminé mis estudios en 1921. Inicié mi carrera como maestro de 4º grado en la escuela Nº 16 de Las Palmas (Chaco), ofrecimiento que acepté con alegría, pues no sólo debía atender mi subsistencia personal sino ayudar a mi familia, encabezada por mi madre viuda. Luego pasé de ahí a la Escuela de aborígenes. Esta escuela fue creada con el criterio de que como el indio no iba a la escuela, la escuela debía ir al indio. Debían ser cuatro escuelas ambulantes llamadas “Estaciones” a cargo de un maestro de tercera categoría, con $100 de viático y $100 para gastos de alimentación a los aborígenes. Esto era como el 12 de septiembre del año 1922. Los indios que yo tomé se encontraban al mando del caciquillo “Ramón largo”. Al preguntar a los futuros alumnos como se llamaban esto que en toba se dice “etecarenagá-an”, ellos me contestaban con denominaciones raras, a lo que yo les decía que esos no eran nombres, dándole algunos nombres como Manuel Ugarte, Vicente López, Juancito Álvarez y otros fáciles de escribir. Por lo general aceptaban los nombres, otros contestaban “cagüen” que significa “malo” o “feo” y así a uno de ellos que me dijo que se llamaba Juancito a1 darle el apellido no le gustaba ninguno y entonces le pregunté: “¿qué es lo que querés?” contestándome: “poneme como vos”. Y así lo hice, figurando en el Registro de Grado como Juancito Leconte. Yo les cortaba el pelo y hacía matanza de bichos. A medio día se les daba de comer locro que les cocinaba yo con la ayuda de los mismos indios. Mis ollas eran dos latas que habían sido de grasa y así anduve hasta mi salida de Las Palmas.

Y así anduve ambulando hasta fines de 1925. Los indios aprendieron a leer con relativa facilidad y tenían el don de no olvidar lo que aprendían. Yo estuve con ellos ambulando en los “Cancha Larga, Yataí, La Isla, Rincón del Zorro, Rancho Batata, Lapacho, Rodeo, Buena Vista, 51 18, Rincón Luna, El Tuco, Las Coloradas. Yo tenía dos carpas, una para mi habitación y la otra para la escuela. De noche con los indios jugábamos a la lotería, alumbrando la carpa con farol que tenían los carros. No se conocían los “sol de noche”.

Cuando la Escuela Ambulante para Niños Aborígenes se hizo fija, con ubicación en el paraje denominado “La Isla” de Las Palmas pedí mi traslado a cualquier escuela del Territorio, y así fui designado Director de la Escuela Nacional Nº 129 de reciente creación en el kilómetro 141 Villa Guillermina, en el obraje “Las Marías”, en plena selva chaqueña. El local era una casa de madera, techo de zinc, sobre pilotes de madera a 70 centímetros más o menos del suelo. En esta escuela no tuve dificultades, pues La Forestal se preocupaba por el buen funcionamiento de las escuelas que tenían dentro de sus campos.

Yo, por lo general, el día sábado bajaba a “Colonia Ganadera” a caballo, distante más de tres leguas, algunas veces me iba a Guillermina que era un emporio de trabajo, que bien se la podía llamar “San Francisco, por la plata que corría y se dilapidaba. Me conseguí un traslado a Resistencia en 1930 a la Escuela Nº 42 como vicedirector de la misma.

En esta Escuela estuve hasta el 30 de mayo de 1931, en que fui trasladado a mi pedido, como vicedirector de la Escuela Nº 30 de Barranqueras, función que asumí el 1º de junio del mismo año. En esta escuela estuve hasta julio de 1937 en que fue creada la Escuela Nº 345 en el puerto, siendo designado su primer director. Por pedido mío fui trasladado a la Dirección de la Escuela Nº 387 de Corrientes (capital), cargo en el que me jubile.

Mi vida en el Chaco —dice Pedro Leconte— me sirvió de formación, pues la lucha con el medio ambiente sobre todo los primeros años, sirvió para fortalecerme y ver lo que es la vida en contacto con la naturaleza. Supe sobreponerme pues no fui tomador ni jugador. Lo que sí fui siempre y sigo siendo es un gran optimista.

Mi hijo el doctor y además gobernador: un gran orgullo del exgobernador Ricardo Leconte es la historia y el ejemplo que sembró su padre, para él y toda su familia. Un ejemplo que debe ser el norte de todo maestro en Corrientes y el país.