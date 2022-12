Una docente correntina refuta una investigación cordobesa sobre la enseñanza del guaraní

La profesora Asela Liuzzi, Chela como la conocen todos, es una docente de larga y extensa trayectoria, que se desempeñó en la provincia de Misiones, y la mayor parte de su carrera la desarrolló como profesora y Rectora del Colegio Secundario Juan Bautista Alberdi de su Ituzaingó natal, fundadora del Instituto Ko´embota donde se cursa el profesorado en Guaraní, con reconocimiento municipal, y una de las principales impulsoras para la creación del Profesorado de Guaraní, carrera oficial que comenzó a dictarse este año en el ISFD Ituzaingó. La docente sale a responder al artículo publicado en el diario El litoral, donde tres investigadoras y una experta en bilingüismo de la universidad nacional de Córdoba, explican porqué es insuficiente la enseñanza del guaraní en Corrientes.

Ella es una descendiente originaria de hablantes en guaraní, a tal punto que el castellano lo incorpora a su vida a partir de los ocho años cuando ingresa a la escuela primaria.

Sus estudios e investigación sobre la lengua guaraní lo inicia a partir de que comienza su etapa de jubilada como docente, teniendo como impulso el advenimiento de la construcción de la Represa Hidroeléctrica de Yacyreta y el impacto que esto causaba en la población ituzaingueña original.

Para esto resultaría fundamental el asesoramiento de su hermano el Doctor en Lingüística Silvio Liuzzi, quien realizó su tesis doctoral bilingüe en la Universidad de la Soborna, en Paris, Francia, basado en el guaraní hablado en Corrientes, en un bilingüismo guaraní-francés.

El Dr. Liuzzi tradujo al castellano una síntesis que tituló “Guaraní Elemental” Vocabulario y Gramática- con un Anexo Didáctico que se incorpora al libro, trabajo que fuera publicado por la Editorial Moglia, y el anexo fue editado además por el Gobierno de Corrientes, a través de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, y puesta a disposición del público con el nombre de Asaje (Siesta).

“Investigaron muy poco, Corrientes ya no tiene realidad etnolingüística, por ello sus opiniones son ambiguas e ineficientes, y lo digo esto con todo respeto. Hablan del Guaraní, y se refieren a cultura o cultural, y el guaraní es simplemente igual lengua-cultura, unidad conceptual en todos los aspectos referenciales ‘en las políticas específicas desde el gobierno provincial’ mediante Leyes, Decretos, Resoluciones, cada uno de ellos investigables y disponibles”, refutó Liuzzi al ser consultada sobre la investigación de la Universidad de Córdoba.

“La Comunidad Indígena (aborigen) no existe en el territorio dentro sus límites políticos, si los t´ýi, seres individualmente diferentes en su fenotipo, pero comunes en sustancia en su ADN, genotipo, que ocupan el mismo espacio, aire, agua, tierra. Por ello, el guaraní es el espacio ocupado por sus habitantes o personas, ‘avaguaraní’, en un espacio ecológico, abiótico y biótico que se interrelacionan o comunican con identidad lingüística regional. Para Corrientes: Avañee (esa última e lleva el apostrofe, signo de la nasalidad, igual que al de la ñ) Taraguípe" que significa ‘habla guaraní de corrientes’”, detalló.

Además aclaró que para hablar del “habla guaraní de Corrientes”, no requiere ninguna investigación desde otro idioma: “su estructura es absolutamente original precolombina y está vigente, fuera de los neologismos incorporados en la actualidad, después de 1492. Actualmente es ‘ciencia lingüística’ no ya ‘etnolingüística’”.

Cuando hablan de

Identidad

“Primero, este punto de la investigación, ya está superado y reconstruido mediante las políticas lingüísticas educativas, respaldadas por la Ley 5598 del 2004.

Segundo, el estudio sobre patrimonio histórico y culturales de la humanidad incorporando a los 30 pueblos guaraní jesuíticos, y el reciente chamame patrimonio cultural intangible de la humanidad, trabajado en la Dirección Intercultural Bilingúe Guaraní-Español, con sus ediciones bilingües para el sistema educativo provincial, son un material bibliográfico de consulta disponible”, señaló la docente.

“Tercero, las comunidades guaraníes de Argentina, Bolivía, Brasil y Paraguay, no están unidas por su lengua ni una cultura común, sí por su espacio Guaraní, junto al Caribe hasta las primeras estribaciones de la Cordillera de Los Andes hacia el Atlántico, mediante la palabra ‘Gu-a-ra’, lo material es ‘a’ que define la construcción de cada espacio, Gua es el espacio y ara es el tiempo permanente”, agregó.

Con respecto a la

periferia

“Lo que se opina es mucho de la periferia, pero para opinar hay que conocer primero la ‘esencia’. Con el termino periferia, aseguran que supuestos investigadores, ya que no se dice quién o quienes, afirman que el guaraní es relegado a los de "bajo recursos", pero el habla guaraní de Corrientes lo utilizan desde nuestro gobernador, la ministra de Educación, docentes, médicos, escritores, periodistas, enfermeros, patrones, arquitectos, abogados, trabajadores de distintos ámbitos, quienes de acuerdo a la opinión de estas investigadoras quedarían dentro de los denominados bajos recursos”, dijo.

Con respecto a

Formación Docente

“Afirman las investigadoras, aunque no dicen de dónde obtuvieron la información, que Corrientes no tiene en sus aulas, en las que enseña el habla guaraní, profesores idóneos, y que el material con el que se enseña es proveniente del Paraguay, algo que no es cierto, ya que en esas aulas, que son varias, al cual se suma el profesorado de guaraní que se inició este año, aprobado por Resolución 2487/22 del Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes", las cátedras están a cargo de docentes idóneos que fueron capacitados en idioma guaraní hablado en Corrientes, a través de decreto provincial 855/05 con tres niveles de capacitación, establecido de acuerdo a la gramática del guaraní hablado en Corrientes, y ya existen además 90 profesores de Lengua y Cultura Guaraní, egresados en el Instituto Ko´embota de Ituzaingó. En la provincia de Corrientes, no existen profesores de Guaraní provenientes o formados en el Paraguay, ya que sus títulos no son reconocidos en la provincia”, aseguró.

El guaraní paraguayo es el correcto

“Lo que afirman sobre el gauraní paraguayo, lo considero correcto, ahora bien sobre el Guaraní Goyano correntino, a los correntinos nos gustaría saber que investigaron sobre esto”, dijo Chela.

“Lo que yo les puedo aportar es que Goya tiene en su biblioteca, los originales, en dos volúmenes, del libro Origenes y Leyes del Lenguaje Guaraní, cuyo autor es el abogado Dr. Tiburcio Alfredo Martinez, escrito en 1916, con motivo del primer centenario de la Independencia Argentina. Este libro es estudiado en Ituzaingó, por el valor del trabajo en la fonología guaraní, para las ciencias naturales, coincidente con las voces guaraníes de la naturaleza, para el análisis fonético y morfológico para el estudio del idioma guaraní en Corrientes”, argumentó.

Conclusión

“Las políticas lingúisticas están reguladas por normativas vigentes, para el bilingüismo correntino y también para el plurilingüismo no oficiales”.

“Como dato no menor cabe señalar que Corrientes, tiene su constitución bilingüe desde el 2006, en la que su preámbulo bilingüe de una belleza incomparable, en su contenido destaca la importancia de ambos idiomas, y que en Corrientes en los actos oficiales cantamos el Himno Nacional Argentino en sus dos versiones, en castellano y en guaraní”.

“Y si es importante destacar que para el estudio del guaraní hablado en Corrientes, existe un abundante material bibliográfico de franciscanos, jesuitas, y numerosos escritores sobre lengua-cultura, idioma, costumbres, historia que investigaron ‘en serio’ y registraron en documentos disponibles de las bibliotecas de la provincia”.

“Si estas investigadoras consideran que las normativas del Paraguay para la enseñanza del guaraní no es correcta para Corrientes, tienen razón, porque son estructuras diferentes. Lo referente al guaraní de la República del Paraguay, conocemos, respetamos, tenemos abundante bibliografía para consulta, pero no para la enseñanza del idioma oficial guaraní de Corrientes. Las palabras nos unen, pero la enseñanza nos diferencia, pero en el espacio común guaraní somos felices con nuestra identidad, de cualquier manera en las redes sociales que se usan ahora, y decimos a veces Ñe´erei (acá la segunda e va con el símbolo que lleva arriba la ñ), cuyo significado simbólico para el español, lo dejamos para su investigación”.

“Muchas gracias por las sugerencias y esperamos en Corrientes, conocimientos investigados del lenguaje Comechingón que desconocemos, para ampliar la interculturalidad étnica”, pidió y se despidió con: aguyjevete pendeve ‘Muchísimas gracias a ustedes’.