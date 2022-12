Los intentaron detener en un control y arrastraron a dos policías en el capot del auto

Como en una escena de la película Relatos Salvajes, un grupo de jóvenes en Córdoba intentó resistirse a un control policial. Así, arrastraron en el capot del vehículo a dos efectivos. El conductor del auto y dos acompañantes terminaron detenidos. El violento episodio ocurrió el domingo 25 de diciembre, minutos antes de las 11 de la mañana en la intersección de las calles Rafael Núñez y Hugo Wast, en el barrio Cerro de las Rosas, al noroeste de la capital provincial, cuando miembros de la Policía de Córdoba solicitaron a un joven a bordo de un Volkswagen Gol Trend de color gris que detenga su marcha. Le pidieron revisar la documentación correspondiente y que se someta a un control de alcoholemia.

Todavía se desconocen los motivos por los cuales los acusados intentaron evadir a las fuerzas de seguridad. Varias filmaciones dan cuenta del hecho, incluso hay un video realizado por una de las personas que se encontraba dentro del vehículo. La mujer, que se encontraba de acompañante, registró con su smartphone el momento en el que el suboficial Raúl Córdoba junto con otros dos agentes le solicitaron al conductor que descendiera del auto. En el video se escucha como dos de los tres jóvenes se negaban a bajar. “¿Qué delito? No estamos haciendo nada malo, no robamos no hicimos nada”, se escucha decir a una de las chicas; mientras que otra, con una postura racional, acota: “Bajemos, no quiero meterme en esto, preguntale qué estamos haciendo”. “No estamos haciendo nada malo”, le responde el conductor a su amiga.

