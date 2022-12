Por Adalberto Balduino

Especial para El Litoral

Esa respuesta dolorosa de la angustia a la hora de gritar su descarga fulminante después de hacerse carne tanto tiempo presa. Duele, claro que sí. Pugna por expresarse, presionando, cargando mucho más allá de su propia capacidad.

Esa íntima puja por obtener triunfos, tiene su correlación con el premio mundialista que colocó a la Argentina en el pináculo de sus objetivos. Pero ello es el resultado positivo de un grupo de atletas, y profesionales del deporte más popular que lograron con creces lo propuesto.

Pero hay un hacedor que logró motivarlos con apenas 44 años de edad, Lionel Sebastián Scaloni, nacido en Pujato, Provincia de Santa Fe, exjugador devenido técnico. Apelando a cosas básicas pero cumpliéndolas a rajatabla: disciplina, orden por ende, transformando individualidad en equipo, sinceridad, franqueza, respeto y transmitirles que todos, el uno a los otros se necesitan de verdad, porque la coherencia no admite la dispersión, pero más que nada la honestidad para sacar o incluir hasta obtener el todo pretendido.

Esa seriedad de hermanos que no se la guardan nada, con la prioridad de asistir en el campo en pos de un resultado sin importar quién, hasta asistirse en lo mínimo en el vestuario como grupo dependiente de todos. Quien no se ajustare a esos principios, siempre la cuesta va a ser empinada en todos los órdenes que acometamos.

El país lo sabe, y muy bien, que el sufrimiento siempre nos ha acompañado porque nada nos ha sido regalado. El sufrimiento siempre ha sido nuestro sino mayor componente de historia, la mayoría increíble por los desbandes, desbordes, exaltación en demasía de “mesías” oportunos e inconvenientes, cayendo en este pozo final donde los pesos sin valor ni alma pesan más que lo que compramos.

Sucede que la gestión ha perdido 3 años de precioso tiempo, sin poder cumplir bajar la inflación que nos come impiadosamente hasta las esperanzas, porque ha sido más importante en principio pasárselas peleando entre los dos públicamente sin ponerse colorados impúdicamente preocupados en cómo salvarse.

La lucha por la impunidad de las culpas originadas a que siempre conllevan las gestiones de desbordes, desmesura y exageraciones que abrazan los populismos, como el creer algunos esperanzados que el Mundial nos salva a todos. Descomprime la insatisfacción de la sociedad pero no suma votos. Y es mejor, que así fuera, porque o sino estamos invirtiendo el orden de las cosas, cuando en realidad son dos cosas diametralmente opuesta.

Lo que sería bueno es lograr lo que la Copa del Mundo logró: unir después de mucho tiempo a las familias argentinas, todos cantando y felices bajo el único orden soberano, la albiceleste llevando al hombro hasta el final de la gloria soñada.

Sin barras bravas, soberbias, autoritarismo, muestras de fuerza, arbitrariedades, por el contrario el orden y la disciplina como la decencia del juego limpio, el Fair Play de consolar el “Dibu” Martínez a un brillante jugador francés, Mbappé, junto al presidente Macrón.

Me complace, leer lo dicho en el Diario ABC de España por el escritor argentino Martín Caparrós, al respecto del fútbol que durante casi 25 días formó parte de la vida de los argentinos: “El efecto patria tan mentado, que el fútbol impulsa como nadie, se apodera de una sociedad rota, dividida en demasiados trozos y por supuesto, los que la rompen tratan de aprovecharse de eso.”

Si los políticos aprendieran de Scaloni, acentuar sus principios futbolísticos y personales a la fuerza que su motivación cobró en 26 almas, 26 jóvenes jugadores, más equipo técnico. Ser honestos con uno mismo, no creerse el mejor sino dependiendo de los otros, ayudándolos, colaborando para que la suma gane en rendimiento, sin olvidar que se trata de un juego, un deporte.

Una práctica que tiene mucho de orden republicano, respetando opiniones, colaborando con el otro porque juntos somos muchos más. La motivación es esencial, más aún cuando llega Fin de Año, es como borrón y cuenta nueva, pero sucede que los argentinos siempre llevamos materia y nuestra esperanza por algo mejor se desvanece. Entonces, sufrimos. Sufrimos a lo loco. Como una película de Alfred Hitchcock, o una telenovela turca, siempre cerca pero tan distante.

La motivación es primordial, porque se trata de entusiasmar para que una idea cobre vida. Sin el aliento no es posible que la idea comience a tomar formas, empujar un proyecto, acompañar una empresa, las ganas se fatiga antes de tiempo.

Siempre me prendo por las enseñanzas motivacionales de Steve Jobs, el hacedor de Apple, que dedicó sus últimos días a dar charlas en Universidades norteamericanas, como una forma de poder arrancar picando en punta.

Son enseñanzas básicas que enriquecen, motivan y movilizan en la dirección correcta. “No os deje atrapar por dogmas, no vivas con los resultados del pensamiento de otras personas. No permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencie vuestra voz interior. Y más importante todavía, tener el valor de seguir vuestro corazón e intuición, porque de alguna manera ya sabes lo que realmente querés llegar a ser. Todo lo demás es secundario”.

Sabemos que el sufrimiento para nosotros es una constante hasta que aprendamos a mentalizarnos aprender a ser mejores comenzando por el respeto. Diríamos como dicen reflexivamente las canciones de Joaquín Sabina, hablando del sufrimiento que mata pero con un final que define y patentiza nuestro amor, porque debemos amar lo que hacemos, si lo hacemos bien: “Porque el amor cuando no muere, mata. / Porque amores que matan / no mueren”. Por lo tanto, nuestra fidelidad está asegurada, pero debemos bregar y velar por nuestro país con actitudes decentes, desechando el juego sucio que el dueño de la pelota se la ha llevado, por no permitírsele un gol de yapa.

Para terminar, me parece fantástico y muy inteligente el título que le brindó a su artículo el periodista capitalino, Pablo Vaca: “Argentina Campeón del Mundo: ¡Por fin una alegría, qué lo parió!”.