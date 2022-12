Krujoski dijo que su llegada al TC fue el sueño de toda su vida

Humberto Krujoski correrá en la temporada 2023 el campeonato del Turismo Carretera (TC), por lo que a partir del 12 de febrero se convertirá en el primer piloto correntino que participará en la categoría más antigua, más importante y convocante del automovilismo argentino.

Krujoski fue uno de los pilotos ascendidos de la categoría “telonera”, TC Pista, al Turismo Carretera, decisión adoptada por la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (Actc). “Ayer (por el lunes) me enteré que me otorgaron el tan ansiado pase al Turismo Carretera: es un torneo de muchos años, el más importante del país, la categoría más antigua. Me costó dormir de la alegría porque fue mi sueño desde que empecé y siempre me entrené para estar ahí”, manifestó el correntino en declaraciones radiales.

Contó que “ni siquiera había comenzado a correr y ya tenía este sueño (…) y ahora se puede después de muchísimos años de esfuerzo. Me acuerdo de mis inicios, de cuando estaba mi deseo, la ilusión, y comencé a imaginar cómo era correr”, rememoró, al tiempo que expresó su agradecimiento a quienes lo acompañaron y siguen apoyando.

Humberto recordó sus inicios en el automovilismo. “Con mis amigos hicimos una peña, compramos un auto y tardamos tres años en convertirlo porque lo hacíamos fuera de las horas de trabajo”.

En tal sentido, destacó el apoyo de su equipo, su familia y “de los momentos difíciles que me ayudaron a superarme”. Resaltó que “mi familia siempre estuvo, pese a la preocupación inicial y dándose cuenta después de que es mejor correr en la pista que en la calle”.

Explicó que su llegada al Turismo Carretera no es casual. “Se da por trayectoria en el TC Pista, por los campeonatos obtenidos en Top Race, por el número de carreras corridas, y por los buenos resultados (acumulados) ya que gané series, finales, clasificaciones, y peleé el campeonato en 2019, 2020 y 2021”.

Sobre el TC dijo que “es una categoría en la que corren 50 pilotos y lograr un cuarto puesto es muy meritorio. En la última carrera (del TC Pista), corrimos con 70 grados de temperatura adentro del auto, con un volante que es pesado y hacemos un entrenamiento que muchas veces no se conoce pero es necesario para mantenerse vigente”, señaló, destacando el trabajo del equipo, que tiene a mecánicos, ingenieros, nutricionistas y otros profesionales.

En su trayectoria, Krujoski admitió el acompañamiento y el aliento del público de esta provincia. “Al correntino le gusta mucho el automovilismo, realmente se abarrota de correntinos cuando hay carreras en Paraná, Concepción del Uruguay, Misiones, o Termas de Río Hondo, me siento local en la zona", indicó.

El piloto capitalino manifestó que “el automovilismo es el segundo deporte más convocante en Argentina después del fútbol”, acotando que hay carreras con más de 60 mil espectadores “y eso se siente dentro del auto porque la gente es muy especial”.

Sobre los autos de carrera precisó que “llegan a los 300 Km/h de velocidad en una recta, con promedios de 240 Km/h y con una potencia de 500 caballos. “Es un mundo lleno de adrenalina que automáticamente te atrapa”, describió acerca de las sensaciones que vive como piloto. Ya de cara al campeonato de la temporada 2023 en la nueva categoría, Krujoski confió que “las primeras fechas serán de adaptación” porque son carreras más largas, con 50 vehículos corriendo. “Vamos a ir con prudencia y humildad para aprender, porque no es una categoría fácil”.

“Con mi equipo tenemos el objetivo de las primeras tres carreras medirnos, evaluar el funcionamiento, ajustar detalles, afianzar el equipo. Lo vamos a tomar con calma, pero queremos lograr a mitad de año disputar los puestos de adelante”, adelantó.

Al respecto señaló que “tenemos que arrancar de menos a más. Se abre un nuevo camino para desarrollar, seguir creciendo y cuanto antes estar en la conversación entre los pilotos más importantes”.

Por último, Krujoski agradeció el apoyo de los sponsors que lo acompañan y destacó que en el Turismo Carretera “todos quieren estar ahí”, apuntando que la transmisión televisiva solamente llega a tener hasta 5 puntos de rating.