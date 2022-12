Rusia dice que no habrá paz si Ucrania no acepta la realidad

El gobierno de Rusia advirtió ayer que no hay "plan de paz" alguno con Ucrania si no se repara en el actual estatus de las cuatro regiones ucranianas anexionadas recientemente tras la celebración de unas dudosas consultas populares que no fueron reconocidas más allá de Moscú y Minsk.

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió así a unas declaraciones del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sobre un proyecto de paz que pretende presentar en febrero en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En ese sentido, Peskov señaló que "para empezar, hasta el momento, no existe un plan de paz ucraniano de ningún tipo" y que no será posible "si no se tiene en cuenta la nueva realidad" de las cuatro regiones -Lugansk, Zaporiyia, Jerson y Donetsk- que terminaron "uniéndose a Rusia".

"Cualquier plan que no tenga en cuenta estas particularidades no puede pretender ser un plan de paz", insistió el jefe de prensa del presidente Vladimir Putin, en relación con una cuestión que Kiev ya señaló que no asumirá bajo ninguna circunstancia, informó la agencia estatal rusa Tass.

