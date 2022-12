Camila Homs destacó el rol de su novio con sus hijos

Después de la polémica separación de Rodrigo de Paul, Camila Homs destacó el rol de su novio, Charly Benvenuto, con sus hijos, Francesca y Bautista, en una entrevista.

“Estoy súper agradecida por él, con cómo aceptó a mis hijos, cómo los trata, la paciencia que les tiene. A veces ¡más que yo!”, dijo la modelo a Revista Caras.

Entonces, remarcó: “Así que estoy feliz y no me puedo quejar por el presente que estoy viviendo. Estoy súper bien acompañada. Charly es un divino y me trata como una reina”.

CAMILA HOMS HABLÓ DE SU NUEVA FACETA COMO CONDUCTORA

Camila Homs habló en una entrevista de su nueva faceta como conductora del ciclo de gastronomía de eltrece, Cucinare: “Estoy feliz con esta etapa, me encanta”.

“Recibí esta nueva propuesta como conductora de Cucinare y estoy súper enfocada en eso. Siempre digo que la cocina es mi cable a tierra”, aseguró feliz a Caras.