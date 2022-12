Las tremendas frases de Camila Homs a Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

La demanda de Rodrigo de Paul a Camila Homs por una serie de mensajes que la modelo le envió la semana pasada en medio de un ataque de furia se convirtieron en uno de los temas del día, y Ángel de Brito dio a conocer en LAM algunas de las frases más fuertes.

El conductor reveló que los chats que Homs mantuvo con De Paul están judicializados, no así los que intercambió con Tini Stoessel, y se filtraron a la prensa este jueves, por lo que él tuvo acceso a los mismos.

“Insultos, amenazas. Yo los vi a los mensajes, no me lo contó nadie. Lo vi con mis ojos desde un teléfono, con cosas de la vida privada, amenazando con contar cosas, que tenía pruebas de eso que iba a contar”, advirtió De Brito.

LOS FUERTES MENSAJES DE CAMILA HOMS

De Brito explicó que los mensajes fueron enviados en un contexto de ira por parte de Camila luego de que De Paul priorizara ir a ver a Tini Stoessel antes de pasar a visitar a su hija Francesca, que lo estuvo esperando hasta la noche, ya que el jugador no avisó que no iba a ir.

“Merecés lo peor vos y la p… de tu novia, que se volteó a medio mundo, y a la mitad de más de una de las cantantes”, leyó al aire De Brito, asegurando que le estaba bajando el tono a las palabras que figuraban en el expediente judicial que se abrió por “amenazas y extorsión”.

"No te pienso cruzar, así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por la mierda que sos, más que por ser campeón del mundo" , leyó más adelante el conductor, que explicó que esto es lo que figura solo en el expediente de De Paul ya que al no haber iniciado Tini una causa judicial, esos chats no están accesibles.

“Que (Tini) no se me cruce y no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mí, te lo juro que no me conocés y no conocés a la gente que me rodea; así que cerrá bien el o…”, agregó De Brito, y cerró con la respuesta del jugador a su ex: “Sos la peor basura que conocí”.

Ciudad Magazine