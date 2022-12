Rolegio Benítez: “Hay que normalizar el PJ y darle soluciones al pueblo”

El dirigente Rogelio Benítez, líder del espacio interno Corazón Peronista, alertó por la situación del Partido Justicialista. “Es un verdadero desastre lo que está pasando, nosotros somos militantes de la primera hora, pero una cosa es ser afiliado y otra es llevar las banderas del movimiento, del legado de Perón y Evita”, dijo en declaraciones radiales.

“No solo no se normalizó el partido, sino que todo indica que en 2023 será un acuerdo entre tres o cuatro dirigentes, como siempre, al menos que todos nos pongamos de acuerdo y decidamos normalizar el PJ, para eso hay que convocar a todos los sectores. Hemos hecho mucho por el peronismo, por Corrientes, hemos dejado a nuestras familias, pero siempre están los mismos. No entendemos quién los respalda”, se quejó.

“Se viene el aumento del boleto, los carreros están en pie de queja, hay cosas graves que están pasando, de las que el peronismo se debería estar ocupando, pero no hay solución, no basta con los planes. Corrientes pasa por momentos graves y es fácil sentarse en una mesa y aparentar presidir el movimiento sin brindar soluciones al pueblo”, reclamó.

“El Partido Justicialista está obligado a normalizarse y a convocar a todos para dar una respuesta al pueblo. Acá hay que llevar las banderas de la justicia social bien en alto. Me he acercado a la juventud, ofrecí mis propuestas pero no encuentro respuestas”, agregó.

“Se viene la interna de Cambiemos que será feroz, ellos definirán así sus candidatos presidenciales y nosotros estamos ante la ausencia de liderazgos”, apuntó.

“En privado todo muy lindo, pero después la realidad dice otra cosa. Ya se escucha la palabra traidor y son muchos los que salen con el peronómetro en mano. Pero lo cierto es que acá no hay traidor, solo hay gente que piensa distinto porque no hay respuesta a la necesidad de la olla, del hambre, a la necesidad de los jubilados. Esperemos que nos escuchen y podamos brindar soluciones a la gente”, concluyó