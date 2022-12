“Llevé a mi hijo a varios Hospitales y nunca nadie me dio una solución”

Juan Hualberto Aubel narró el origen del “brote psicótico” de Juan Leonardo, “mi hijo no nació con problemas, luego surgieron los problemas de salud, aproximadamente a los 17 años, él era normal. La Dra. Pavón me llamó para decirme que mi hijo estaba internado en el Hospital San José de Paso de los Libres, yo no entendía nada”.

“Tuve que trasladarme a Libres y me encontré con mi hijo internado en el Hospital y esposado de una mano. Una médica me dijo que mi hijo consumía cocaína. Después el Dr. Macedo me dijo que mi hijo era esquizofrénico, así que lo empezó a medicar el Dr. Fernández”. “Nunca abandoné a mi hijo. tengo segundo grado, soy analfabeto, pero jamás hice lo que me acusan”. “Llevé a mi hijo desesperado a varios Hospitales y nunca nadie me dio una solución”, afirmó.

(NG)