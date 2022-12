Las hermanas de Thiago de Gran Hermano 2022 hablaron sin filtro sobre Daniela. La familia del participante del reality visitó A la Barbarossa, opinó del romance, analizó la estrategia del joven, y reveló qué es lo que él más disfruta de la casa.

Más diplomática pero igual de sugestiva con sus gestos de clara desaprobación fue Camila, la mayor de la familia: "Mientras que él sea feliz... Su felicidad es la mía".

Lucas, el más chico salió del paso sonrojado con una frase llena de sabiduría: "A mí no me tiene que gustar, le tiene que gustar a él. Creo que Daniela lo quiere de verdad… no sé. Él está enganchado".

Zoe se abstuvo de opinar, y hasta de dejar que la cámara le tome el rostro oculto tras el pelo, Flor cerró con absoluta sinceridad: "No lo ama. No va la pareja".

El único que no habló fue Lautaro, ya que "se quedó dormido" y no fue al estudio.

Por otra parte, Camila explicó qué es lo que Thiago Medina disfruta de la casa de Gran Hermano 2022.

"Lo que más le gusta a Thiago de la casa es la pileta. O la comodidad de dormir en una cama linda", afirmó en alusión a la vivienda en donde viven hacinados.

Además, Camila se quejó feliz de la incomodidad temporal que sufren en su propio hogar: "Estamos medio despelotados porque están arreglando la casa. Quiero que terminen todo porque me quiero sentar a comer en una mesa. Comemos en el piso o en la cama porque está todo patas para arriba".

Ciudad Magazine