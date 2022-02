Comienza la tercera fecha

Con la disputa de siete encuentros se pondrá en marcha hoy la tercera fecha, última de la primera rueda, del torneo Provincial de Clubes, Copa “Juan Carlos Espinosa”, que organiza la Federación Correntina de Fútbol.

Por el grupo I, desde las 19.30, Boca Unidos se presentará en Saldas donde enfrentará a Atlético Concepción en la búsqueda de su primer triunfo. En la fecha inaugural, el conjunto boquense igualó con Sol de América de San Miguel, mientras que en la segunda quedó libre.

El resto de la programación sabatina es:

17.00 (Grupo B) San Martín (Ituzaingó) vs. Atlético Virasoro. 18.00 (Grupo C) General Paz (Virasoro) vs. Madariaga (Paso de los Libres).

18.00 (Grupo E) Centenario (Curuzú Cuatiá) vs. Iberá (Sauce).

18.00 (Grupo M) Puente Seco (Paso de los Libres) vs. Villa Rivadavia (Mercedes).

18.30 (Grupo F) Berón de Astrada vs. Football (Esquina).

El encuentro entre Sarmiento (Santo Tomé) e Iberá (Ituzaingó) fue postergado.