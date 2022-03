Julieta Prandi quebró en llanto al recordar a Gerardo Rozín

A cuatro días de la muerte de Gerardo Rozín, el programa del productor, Es por ahí, le rindió un sentido homenaje. Así Julieta Prandi se largó a llorar cuando mostraron imágenes de Gracias por venir, el ciclo que conducían en Telefe.

“¡Ay, Gerardo! Te adoro. Va a costar mucho”, comentó, quebrada en llanto. “Lo dije incansablemente este fin de semana: fue mi maestro. Con él aprendí todo y aprendí a amar la profesión, a entenderla y a respetarla”, aseguró.

“A no permitirme sentarme frente a una cámara y tener a un artista adelante y no saber quién es, qué hizo o de dónde viene. Él te enseñaba a escuchar”, recordó sus aprendizajes.

JULIETA PRANDI SE EMOCIONÓ AL HABLAR DE GERARDO ROZÍN

Súper conmovida, la animadora también habló del ciclo que hicieron en Telefe juntos en donde homenajeaban a figuras reconocidas.

“Ese programa que hicimos fue de lo más lindo que hicimos. Eran dos horas y media en vivo y pasaron todos los artistas, todos querían formar parte. Era un privilegio sentarse ahí. Estuvieron desde Enrique Pinti y Antonio Gasalla juntos, venía Abel Pintos y aparecía la orquesta de su colegio”, contó.

“En diciembre, cuando me convocó para hacer este programa, me mandó un mensaje y me decía ‘ahora volvemos a trabajar juntos, ahora nos vamos a dar la revancha’. Él quería volver”, expresó, sensibilizada.

“Y acá estamos, Gerardo. Honrándote, celebrándote para que sientas orgullo de todo esto que hiciste vos. Te quiero infinitamente para siempre”, concluyó, a flor de piel.

