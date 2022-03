Abuso sexual: denunciaron a un profesor de la Iglesia Pentecostal

En un grave hecho, una mujer denunció en Santo Tomé que su hija adolescente fue abusada sexualmente por un profesor que enseñaba música en una iglesia cristiana de esa ciudad.

La mujer, de nombre Nancy, contó de manera pública los hechos y sostuvo que “el pastor me pidió que no arme quilombo”, en referencia al caso ocurrido hace cuatro años, cuando la menor tenía 12 años, según indicó para el portal Urgente Santo Tomé.

“La denuncia la realicé el pasado 23 de febrero, hace un mes”, dijo, y agregó que se enteró de lo ocurrido cuando su hija estudiaba teclado con un profesor. “En ese tiempo mi esposo hacía de portero en el anexo Sarmiento de la misma escuela y yo hacía un programa de radio”, explicó Nancy.

En cuanto al día en que habría ocurrido el abuso, dijo que su hija “asistía entonces a un coro de niños y cuando salgo, al término del programa, la busco y no la encuentro por ninguna parte. Entonces llamé a mi esposo, desesperada. Viene mi marido y fue a buscarlo al pastor (cuyas siglas son J. S. V.). Le digo entonces al pastor que quería encontrar a mi hija y me pidió que me tranquilizara, que no armara ningún quilombo porque la iglesia iba a entrar en conflicto con la presencia de policías”.

Recordó que “al rato apareció mi hija, aparentemente bien. Salió de la casa del profesor que vivía en la parte de atrás de la misma iglesia. Pasó un tiempo, y al año ella comenzó con una enfermedad de anorexia, pero los especialistas no le encontraban nada. Después de que pudo mejorar de esa situación, se animó a contarme lo que había pasado y me dijo que siempre la amenazaban para que no hable”, sostuvo.

Agregó que “ella siempre tuvo miedo, pero después de que logró hablar ante el Juzgado, radiqué la denuncia. El profesor la amenazó de que si ella realizaba la denuncia, iban a culpar a mi esposo y quizás por eso mi hija no quería decir nada”.

En otro orden de cosas, admitió sentirse “indignada” con la actitud de “los pastores porque me dieron la espalda, en ningún momento se acercaron. No sé qué pensar de eso”.

“Hemos solicitado la detención del profesor, pero la Justicia no me volvió a llamar, no tengo ninguna respuesta. Sé que llamaron a declarar al pastor y me llama la atención que no se me hayan acercado porque se supone que van detrás de la verdad”, cuestionó.

Se aguarda por estas horas que la Justicia tome alguna determinación con respecto al grave hecho denunciado y avanzar sobre el caso, ya que existe la sospecha de que podría haber más víctimas. De acuerdo con lo informado, los hechos ocurrieron en la “Iglesia Pentecostal de Santo Tomé”, ubicada en calles Navajas y Madariaga.

(WA)