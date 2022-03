†

Dr. RICARDO

ALEJANDRO DUSSET

Q.E.P.D.

26/11/1939 - 23/02/2022. Hoy es el primer mes que no estás conmigo, sé que te has ido y por otra parte sé que estás aquí, me basta cerrar los ojos para verte, sin embargo te has ido con Dios. Tus recuerdos dibujan tu presencia, es la fantasía que me juega una mala pasada. Siempre estarás en mí. Pido al Señor que te tenga en el paraíso junto a Él.