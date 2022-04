El ginecólogo acusado de abuso sexual deberá declarar la próxima semana

El próximo 29 de abril declara el ginecólogo correntino denunciado por varios casos de violación y abuso. Por el momento permanece en libertad y una de las víctimas, quien lo denunció en 2008, se lo cruzó en la calle y lo filmó.

Sucedió en pleno centro capitalino, cuando la mujer decidió grabar el momento en un video y publicarlo en su perfil de Instagram, donde se lo ve al ginecólogo caminado por calle La Rioja, entre San Martín y Bolívar.

“Fue muy fuerte porque estoy atravesando un embarazo que ya se puede notar a simple vista. La situación no fue para nada grata para mí, el hecho de cruzármelo y que me contestara de esa manera, me impactó”, expresó la víctima a Radio Continental Corrientes.

“Caminando por el centro me lo encuentro por la calle, no me lo esperaba. En un primer momento pensé en cruzarme de vereda, pero luego tomé valor y decidí enfrentarlo y grabar la situación. Para mí, todo fue muy confuso, no esperaba ese momento. Afortunadamente hoy me siento mejor”, dijo la joven, quien recordó que buscó la ironía diciendo “qué provincia generosa, los violines sueltos”, a lo que él médico responde “vos estás inco...”.

“Reaccioné irónicamente al cruzarlo, y la primera impresión que tengo es que este sujeto no me reconoció. Finalmente reaccioné de esa manera porque me superó que un médico que se gana la vida atendiendo mujeres, muchas en situación de embarazo, pueda agredir a una mujer embarazada. Fue algo inesperado”, dijo a Continental.

Vale recordar que las acusaciones contra el reconocido médico, de 53 años, comenzaron a hacerse públicas y acumularse a fines de 2021, a partir de la denuncia de una joven de 20 años. La Justicia correntina investiga bajo la carátula de “abuso sexual gravemente ultrajante”.

Todo comenzó cuando una joven de 20 años relató la violencia que sufrió en su consultorio médico, lo que llevó a que al menos 7 mujeres más contaran actos similares, incluso una que padeció el ataque 22 años atrás.

“Pasé a la camilla a ser revisada y noté que no me estaba palpando para ver si había alguna anomalía; él me estaba tocando de más, y ahí me sentí muy vulnerable y meganerviosa preguntándole qué estaba haciendo, a lo que respondió: “Nadie se va a enterar”. Después de decirle reiteradas veces que no, se me asomó y me lamió el clítoris”, fue la publicación de una joven que decidió contar lo que pasó en una consulta ginecológica en mayo del año pasado.

La denuncia se realizó el 28 de septiembre por abuso sexual ante la Fiscalía de Instrucción Nº 3 contra el ginecólogo de 56 años y auditor de una obra social. La causa pasó al Juzgado de Instrucción Nº 4.

Militantes del Colectivo de Mujeres Organizadas de Corrientes vieron el posteo y se contactaron con ella. La abogada Sofía Domínguez se ofreció a colaborar. No es la primera denuncia contra el ginecólogo; hace 14 años también lo habían denunciado una paciente y dos exparejas por violencia de género. Solo con una de ellas tiene una orden de restricción de acercamiento.

Las mujeres que se contactaron con el colectivo y con ella fueron, la mayoría, a través de las redes sociales después de ver la publicación de la víctima de 20 años. Cuentan situaciones muy similares.

La abogada agregó la importancia de hablar para sentir alivio, ya que muchas convivieron con este trauma varios años.

Una mujer de 44 años relató un abuso de parte del ginecólogo, ocurrido cuando ella tenía 22.