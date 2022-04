Alberto se sumó a las críticas del oficialismo a la protesta del campo

Alberto Fernández está decidido a asociar a la convocatoria del sábado de los productores rurales, que concentraron a miles de personas en Plaza de Mayo, con una jugada de la oposición como respuesta al proyecto de “renta inesperada” que Martín Guzmán pretende enviar al Congreso

Fue Gabriela Cerruti, la portavoz de la Presidencia que tiene cada vez más gravitación en las decisiones comunicacionales de la Casa Rosada, la encargada de plantar la posición del Gobierno mientras los tractores y miles de personas empezaban a retirarse del centro porteño; Mauricio Macri felicitaba la movilización a través de las redes y otros dirigentes del PRO como Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich también se desconcentraban.

“Lamentamos que dirigentes de Juntos por el Cambio que se proclaman republicanos hayan encabezado hoy una manifestación cuyo documento final caracteriza al gobierno legítimamente elegido por el pueblo como 'vándalos y usurpadores' y a los gobernadores como 'indigna alianza de vasallaje feudal'. Esta postura del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros dirigentes del PRO no contribuye a la convivencia democrática”, resaltó Cerruti mientras caía la tarde del sábado, y el Presidente cerraba un acto del Movimiento Evita.

El texto fue escrito directamente por el jefe de Estado.

Fernández no aludió directamente al tractorazo, cuyo reclamo central estuvo centrado en un pedido de rebaja impositiva. Pero utilizó su cuenta en Twitter para masificar un hilo de su amigo Claudio Ferreño, jefe del bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña, que apuntó a la oposición, pero principalmente a la gestión de la Ciudad.

“Quieren volver a la Argentina anterior a Perón. Desde que el macrismo primero y sus acólitos después accedieron al gobierno de la Ciudad, la triste realidad de la gestión liberal refleja que el inventario de bienes públicos no ha parado de descender”, escribió el legislador. Y agregó: “Cuando lograron ser Gobierno nacional, multiplicaron en su propia gestión los cargos y los planes que hoy critican”. El Presidente retuiteó los mensajes.

“Es difícil dialogar después de las cabezas colgadas en la reja”, enfatizaron a este diario desde el entorno presidencial en alusión a las bolsas negras con imágenes de los principales dirigentes K colgadas en las rejas de Plaza de Mayo, que se viralizaron. En el Gobierno hay especial sorpresa con el jefe de Gobierno, que endureció su posición en los últimos tiempos.

La participación activa de Rodríguez Larreta en la marcha de este sábado no cayó bien en Casa Rosada, y se sumó a la decisión porteña de autorizar el ingreso simbólico de tractores a la Ciudad horas después de que Aníbal Fernández amenazara con utilizar la fuerza para evitarlo.

“Ni lo sueñen”, había dicho el ministro de Seguridad antes de que Marcelo D'Alessandro, su par porteño, se comunicara para anoticiarlo de que Rodríguez Larreta había definido autorizar la marcha por la Ciudad. Aníbal Fernández se declaró entonces prescindente. El vínculo entre el Presidente y el jefe de Gobierno está definitivamente sepultado desde hace tiempo.

El Gobierno no tiene por ahora intenciones de dar marcha atrás con el proyecto de ley de “renta inesperada” en el que trabaja Guzmán y que busca hacerse con el excedente extraordinario de algunos sectores como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania: impactaría, según Casa Rosada, en aquellas empresas con ganancias reales de más de $1.000 millones en el último año.

“La movilización organizada alrededor de una caravana de tractores protestó contra un proyecto de ley que aún no conocen y que no los involucra ya que no hay productores que hayan facturado más de mil millones de pesos el último año. Esto demuestra claramente las motivaciones políticas”, abundó Cerruti.

(AG)