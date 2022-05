Javier Milei dijo que si es presidente va a eliminar el Ministerio de la Mujer

El diputado Javier Milei presentó ayer su libro “El camino del libertario”. El evento, al que asistieron cientos de seguidores que gritaron y cantaron desde su llegada al predio de La Rural, fue conducido por Viviana Canosa.

Durante la entrevista, que comenzó cerca de las 21, el diputado adelantó que si es presidente eliminará el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.

“No voy a pedir perdón por tener pene”, afirmó. Y agregó: “No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes. No le voy a conceder nada al marxismo cultural. Con esto saben que el Ministerio de la Mujer pista, porque la única igualdad es ante la ley”.

“Las mujeres no somos víctimas. Yo no me siento menos que un varón, de ninguna manera”, completó Canosa, quien se despachó con una larga lista de halagos para el economista, a quien definió como un gran amigo. Aunque en algún momento se animó a bromear con algo más: “No cuentes lo nuestro”, dijo, entre risas.

Verborrágico, Milei destacó el rol que cumple su hermana -a quien comparó con Moisés y llama “El Jefe”- y se emocionó al recordar que estuvo con él en todo momento. También afirmó que su crecimiento político está respaldado en la juventud y denunció que le “voltearon” un acto en La Matanza.

