Boca Unidos buscará recuperar en Formosa lo que perdió de local

Formación. Los once titulares que presentó Boca Unidos frente a Central Norte. Hoy no estará Luna, y su lugar lo ocupará Godoy.

Boca Unidos buscará recuperar esta tarde en Formosa, frente a San Martín, los puntos que dejó escapar el domingo pasado de local frente a Central Norte de Salta.

El partido, correspondiente a la undécima fecha del Torneo Federal A, se jugará desde las 16 en el estadio 17 de Octubre y será arbitrado por el salteño Gustavo Benítes.

El equipo aurirrojo acumula en esta parte del campeonato una minirracha de cuatro partidos sin derrotas, con dos empates y otros tantos triunfos, que le permitieron avanzar posiciones en la zona B, aunque se encuentra todavía fuera de la zona de clasificación a la segunda fase.

Una gran posibilidad para ingresar dentro de los primeros ocho tuvo el equipo correntino hace una semana, en su estadio del barrio 17 de Agosto, cuando importantes errores defensivos le impidieron sumar de a tres puntos, en uno de los mejores juegos del equipo de mitad de cancha hacia adelante.

Para el compromiso de esta tarde, el técnico Rolando Carlen no podrá contar con el experimentado Sebastián Luna, quien se retiró lesionado en el complemento del partido frente al Cuervo salteño. Y como hace siete días, su reemplazante será el correntino Fabio Godoy.

En cambio, Gabriel Cañete mantendrá su lugar en la zaga central, en detrimento de Marcelo Cardozo. El ex Güemes de Santiago del Estero no estuvo ante Central Norte porque llegó con lo justo de una molestia física, pero el martes fue parte del equipo alternativo que jugó un amistoso frente a los suplentes de Chaco For Ever, por lo que se especulaba con que volvería a la formación.

Enfrente estará San Martín, que luego de un buen arranque (estuvo segundo en el campeonato) sufrió una merma en su rendimiento en las últimas fechas, a tal punto de que hace cinco juegos que no gana, con tres derrotas fuera de casa y dos empates de local, frente a Atlético Paraná y Crucero del Norte.

Respecto al último encuentro, con derrota en Salta ante Juventud Antoniana, el técnico Nazareno Godoy dispondría un par de variantes. Una de ellas es obligada, con el ingreso de Lucas Bazán en la zaga central en lugar del suspendido Rolando Serrano, que llegó a las cinco amonestaciones.

La otra variante sería táctica. Regresaría Pablo Cuevas como lateral derecho, y el que saldría de la formación sería Nelson Asatt, pasando Federico Pérez como mediocampista por la derecha.

Para Boca Unidos, que pregona el juego por abajo, con triangulaciones y tenencia de la pelota, el campo de juego de San Martín será un gran desafío, con un equipo local que aprovecha las reducidas dimensiones para presionar y buscar llegar con pelota parada a inquietar en el área de enfrente, por donde siempre merodean Cristian Ibarra y Alejandro Toledo.

El equipo de Carlen no deberá cometer distracciones en defensa como en el partido anterior, y tendrá que ser certero y contundente a la hora de la definición para poder sumar de a tres puntos, ante un rival al que ya conoce por haberlo enfrentado dos veces en los partidos de la pretemporada. (RP)