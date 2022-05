La moral tiene precio

Por Adalberto Balduino

Especial para El Litoral

Claro que lo tiene. Pero su importe real es el precio de la vida cuyo respaldo es en oro. Lo cual no tiene límites porque no se paga con el renunciamiento de todos los valores que tenemos como principios de ética y dignidad. Sin embargo, los argentinos, capacitados en superar todos los imprevistos, preparados en transponer obligaciones y derechos, burlando precios que nos asusten, siempre logramos sin esfuerzos sortearlos. Una muestra de ello: sobreseen la causa de “la festichola” en la Quinta Presidencial de Olivos en plena pandemia, cuando todos estábamos confinados en nuestras casas, aceptando simplemente el pago de 3.000.000 de pesos, ofrecidos gentilmente por el presidente Fernández, como si todo lo demás quedara olvidado, eximido de culpa y cargo, o cualquier cosa que se le parezca. Claro, este es el precio terrenal de los hombres desvelados en cómo sacarse el lazo de encima, ante otras urgencias del poder, encuestas y reelección.

Se paga -supuestamente- una transgresión, pero la moral no se la compra ni se la vende. Lo dañino de esta avivada es que sienta precedente una vez más, siempre de las cosas malas que los argentinos para eso somos maestros. Ha sido una semana de supuestas buenas acciones, de restituir muchas cosas que no tienen objeto pero sí justificación política, mientras la inflación, como el control de precios, se come todo. Por si fuera poco se han emitido nuevos billetes, podridos de “los animalitos de Macri”, para devolver el fervor perdido digno de una memorable lección de Instrucción Cívica: “Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”. Tal vez, entonces logren aprobar, porque lo vienen repitiendo casi religiosamente, diríamos un modelo nunca ensayado que hace acordar lo de “la gata flora”: dicen y se desdicen, proyectan y se equivocan. Engañan, pero el sueño dura muy poco, porque entre decir y negarlo tienen lugar en el mismo día. Al respecto de los billetes nuevos, a algún creativo que toma muestras del populismo, se le ocurrió decir, “serán Belgrano y San Martín, quienes le pongan la cara a la inflación”, ya que no es culpa de nadie, salvo de ineptos. Mientras se pelean e interactúan en supuestos planes mágicos, ya se han pasado casi tres años amagando. Pero nadie le ha puesto freno a lo que no se debe hacer, es como apagar el fuego con nafta, peor el remedio que la enfermedad. Y en cuanto a equidad y a buenos ejemplos, a la Goyeneche le dieron con un caño, por haberse animado a poner coto donde la corrupción se merece el mejor de los ejemplos. El pensador español José Luis Sampedro, porque él sí que pensaba en serio, decía a propósito: “Hazte quien eres. Sin doblegarte, sin hundirte, sin ceder. Vive en armonía con la naturaleza a la que perteneces. Una de las fuerzas más importantes que motivan y controlan al ser humano es el miedo. Gobernar sobre la base del miedo es muy eficaz. Hace que no se reaccione, que no se avance. Y el miedo es una fuerza más poderosa que el amor, que la bondad, que el positivismo… El gran problema está en que el miedo anula la libertad”. Alguna vez, Octavio Paz, el hombre proveniente de México, escritor, poeta, diplomático, Premio Nobel 1990, Premio Cervantes 1981, para la Revista “Vuelta”, fundada por él, respondió a preguntas que perseguían saber cómo se manifiestan los síntomas del populismo. “Empieza cuando los más lúcidos renuncian a decir la verdad frente a las fantasías ideológicas que halagan a la mayoría por miedo a ser impopulares y que les señalen con el dedo. Progresa con movilización continua. El populismo moviliza permanentemente a sus bases. El populismo, además, necesita un enemigo obsesivo y omnipresente al que culpar de todas las desgracias y cuya derrota supondrá el advenimiento de la plenitud popular”. Duele comprobarlo en todas las actitudes y gestos diarios, en que el orden importa poco, en que las obligaciones se ahogan como dentro de un saco varios talles menos. Refrendan palabras que duelen, pero que no podemos ignorarlas, porque habitan junto a nosotros como forma de vida: “El populismo desprecia el orden legal democrático vigente para sustituirlo por una supuesta voluntad popular directa que emana de la indiscutible legitimidad de su causa. Por eso no dudan en usar de modo discrecional los fondos públicos que controlan”. Por si fuera todo poco, en eso de producir incertidumbre, 16 gobernadores peronistas piden conformar una Corte Suprema Federal. Por qué primero no bajan la prometida inflación que afecta a todos por igual y luego se toman el recreo para rever: inmunidad-impunidad y demás hierbas de preocupaciones. Qué jorobado es cuando todo se da vuelta mientras quedan arrumbadas mayores prioridades urgentes que “queman”.

Hablando de la “compra” de la moral a cualquier precio, alguna vez en uno de mis artículos decía: “El dr. Carlos Fayt recordaba siempre algo que olvidamos cuando la conveniencia se fuga por inconveniente: “Las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados”. No solo cumplen ese rol, sino que si hubo equívocos, las consecuencias son imprevisibles. Porque el arrojo liviano sin compromiso lleva siempre al peligro, al yerro del criterio, pecando en principio de la verdad, que para lo único que sirve es para incentivar un estilo, si bien de moda, no va a ninguna parte salvo a la conveniencia particular de llevar agua para su molino, que se convierte en bien de uno para mal de todos”.

Y seguimos como estamos, improvisando, ya que alguna vez saldrá. Pero no es cuestión de “experimentos” fallidos, sino de tiempo perdido y bolsillos apretados. Esperanzas muertas con tanto irrespeto, con una moral deprimida a la que le ponemos hasta precio, cuando realmente no cotiza en bolsa porque supera toda divisa. Siguen las peleas de quienes nos gobiernan, pierden el tiempo mientras la realidad nos sacó tarjeta roja, comprobada VAR mediante, hace rato.

El afable, sincero y justo en sus palabras pueblerinas, de simple comprensión, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, nos marcó la cancha dando en el clavo de nuestros tantos males: “Los argentinos tienen todo, pero se lastiman, se pegan cada mamporro que Dios me libre...!” Que se dejen de tanta politiquería que estamos navegando escorados. Los pobres aumentan y los políticos, también.