La China Suárez adelantó su nuevo tema inspirado en el "Wanda Gate"

Luego de un año turbulento debido a su escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara, la China Suárez rehizo su vida y encontró el amor en Rusherking, con quien disfruta de un pleno romance. Además, la actriz se lanzó como cantante solista y ahora se prepara para su primer videoclip, el cual estaría inspirado en el drama del " Wanda Gate".

"Lo que dicen de mí" es el nombre del tema musical en el que la ex de Benjamín Vicuña retrataría el mal momento que vivió tras la "cancelación" que recibió en redes sociales y por parte de algunos periodistas.

En sus historias de Instagram adelantó lo que será la canción y en el video se la ve en una conferencia de prensa a punto de dar una declaración donde los nervios son los protagonistas: "Ay ay ay, ya les puedo contar. Este 14 de julio estreno mi primer videoclip musical, Lo que dicen de mí', en Especiales Star+. No se lo pierdan a partir de las 21 hs".

Semanas atrás dieron a conocer parte de la letra del nuevo tema de la China Suárez. En "Lam" mostraron algunas estrofas y las relacionaron con el calvario que sufrió la actriz tras el Wanda Gate.

Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más que decir, atrás de un falso perfil, se esconden todos los días, me llenan de espinas... A veces quiero escapar para olvidarme de todo.

Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era.

Y por eso estoy acá, es mi única manera, la verdadera. Y ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos? Todo lo que dicen de mí, lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía.

Diario Show