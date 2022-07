Descubrieron al marido de Pepe Cibrián a los besos con otro hombre

A fines de junio pasado, Pepe Cibrián Campoy y Nahuel Lodi sellaban su amor frente a sus seres queridos. Sin embargo, la historia de amor estaría a un paso de llegar a su fin luego de que se filtra un video que comprobaría el engaño del joven al productor teatral.

Así lo deslizaron en Intrusos luego de una persona registrara el momento en el que Nahuel se mostraba muy mimoso con otro hombre en un boliche: "Diego, que fue quien lo vio y nos informa que esto habría ocurrido hace un mes en Vorterix”, comenzó diciendo el panelista Gonzalo Vázquez.

Fue entonces que el testigo detalló: “Esto fue el domingo 19, que el lunes fue feriado por el 20 de junio. Yo salí con mis amigos. En un momento, uno de mis amigos me dice 'ese es el futuro marido de Pepe Cibrián'. Estuvo en esa situación que se ve en los videos y las fotos".

En medio de las repercusiones, el artista habría optado por la separación: "A nuestra producción le consta que Pepe se quiere separar. Lo que dice es que vienen pasando determinadas cuestiones que lo tienen casado. Esta es la gota que rebalsó el vaso. Ahora, él está en Córdoba y cuando llegue a Buenos Aires va a separarse de Nahuel", añadió el periodista.

Por último, Gonzalo reveló que se comunicó con la pareja de Cibrián Campoy pero prefirió no dar declaraciones: "Le mostré las fotos. Me dijo que la foto no es actual y que prefería no hablar de esto porque es una situación compleja y dolorosa", cerró.

Fuente: Ciudad.com.ar