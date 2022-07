El dolor de la mamá de la joven correntina que murió baleada por un policía

Rocío es la mamá de Agustina Galarza, la joven correntina que fue asesinada por un policía en el marco de una fiesta de cumpleaños, expresó su profundo dolor, pidiendo justicia y que el autor del hecho pague por lo que hizo.

Cabe recordar que minutos después de la balacera (ejecutó diez disparos contra el frente del domicilio) se encuentra detenido un efectivo de la policía local que se encontraba de licencia.

“Mi hija salió de trabajar en Relievee, junto a su hermana de 19 años fueron al after a pocas cuadras de mi casa. Me la mataron, ella iba a cumplir 21. Era una chica que no tenía maldad, no entiendo, no caigo, veo su cama, su ropa”, recalcó la mujer, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, señaló que “quiero que se haga justicia, que ese maldito policía pague. No sé quién es este policía, no era su amigo. Ella estaba con su grupo, como tampoco sé de quién es la casa de la fiesta”.

“Solo sé que el policía estaba de licencia, que hubo una pelea, lo sacaron y cuando regresa empieza a disparar desde afuera al frente de la casa. El médico me dijo que no la pudieron salvar”, indicó, en otro tramo de la entrevista radial, comprensiblemente afligida y con la voz entrecortada.

Y añadió: “No sé cómo voy a seguir. Agustina vivía conmigo, estuvo en pareja dos años y sufría por ese amor que se terminó. Amaba a su ex novio, era mi compañera, la mayor de cuatro hermanos”.

“Agustina salvó la vida de su propia hermana, la corrió a un costado cuando el policía disparó desde la calle. Era la luz de mi vida”, describió Rocío.

También agregó que “ahora está viajando mi familia desde Corrientes, de allá somos y nosotros hace siete años que vivimos en Bahía Blanca. Que esa persona pague porque a mi nadie me va a devolver a mi hija, siento un gran vacío, me levanté con miedo”.

“Que se pudra en la cárcel porque mató a una persona de 20 años que no tenía maldad, era mi hija, mi todo. Mi Agus no está más conmigo ni con sus hermanitos. Solo pido fuerzas para seguir luchando y que esta persona no salga más”, finalizó, inmersa en un profundo dolor.

