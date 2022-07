Rodrigo de Paul rompió el silencio y habló de su relación con Tini Stoessel y Camila Homs

Luego de varios meses resguardado de la prensa, Rodrigo de Paul decidió hablar por primera vez sobre la demanda que tiene por parte de Camila Homs y aclaró la forma en la que conoció a Tini Stoessel.

Allí el jugador de la Selección Argentina se mostró desde Madrid y dio una entrevista para "América Noticias" y dijo: "Con Camila fue todo en buenos términos, pero después hay tema económicos que decidimos arreglarlo con abogados para no seguir generando conflictos entre nosotros".

Asimismo, Rodrigo de Paul explicó que a Tini Stoessel la conoció después de su separación con Camila Homs y no durante el embarazo de su segundo hijo como se había dicho. Además, de remarcar que decidió hablar para poder contar la verdad de los hechos y que se dejen de decir cosas que no son verdad y no fueron chequeadas.

"Lo hago para proteger a Tini y para sacarla de un lugar que no tiene nada que ver. También para cuidar a Camila y a mis hijos", dijo el jugador de fútbol. Así como también contó lo que le hace daño a él: "Me dejaron en un lugar que con los chicos no cumplía el rol de papá".

También confirmó que sus hijos conocen a Tini Stoessel. "El otro día hicimos videollamada con Tini para hablar con mi hija y estaba Cami, Fran desfilóy nosotras la aplaudimos mientras Cami la filmaba", contó Rodrigo de Paul.

Del mismo modo, advirtió que desconoce si irá al mundial de Qatar 2022 ya que todavía no está la lista de los jugadores convocados, pero no por los problemas judiciales que tiene con su expareja.

Diario show