El Boca de Ibarra lleva su recuperación a Paraná, juega ante Patronato

Boca Juniors, que mostró signos de recuperación en su partido del domingo pasado, que saldó con triunfo sobre Estudiantes, intentará ratificar su mejoría hoy como visitante de Patronato en la continuidad de la fecha 11 de la Liga Profesional.

El encuentro se jugará a partir de las 18 en el estadio Presbítero José Grella, en Paraná, y será arbitrado por Facundo Tello.

El equipo xeneize cumple una campaña irregular en el torneo doméstico, con cinco victorias, la más reciente sobre Estudiantes (3-1) y cinco derrotas. Es decir que obtuvo la mitad de los puntos en juego, en parte ocupado por la Copa Libertadores que terminó con la eliminación en octavos de final y luego el final del ciclo de Sebastián Battaglia como DT.

El equipo entrerriano, con 14 puntos, viene de sufrir una derrota ante Barracas Central (2-1), que alcanzó ribetes de escándalo porque fue claramente perjudicado por el arbitraje de Jorge Baliño y eso derivó en una gresca al final del partido entre sus jugadores y efectivos policiales. En ese contexto, parte del plantel entrerriano pasó la noche detenido en una comisaría de Floresta (el partido se jugó en la cancha de All Boys) y el ánimo no es el mejor, habida cuenta de que le será muy difícil descontarle la ventaja a los otros equipos que luchan por no perder la categoría.