La China Suárez y María Becerra, ex de Rusherking, coincidieron en el mismo evento y vivieron un momento incómodo

Desde que confirmaron su romance, la China Suárez y Rusherking van a casi todos lados juntos y en ese contexto disfrutaron en pareja del show de Tiago PZK, amigo del cantante. Pero la actriz pasó un incómodo momento ya que en el estadio estaba también invitada María Becerra, quien hasta el año pasado fuera novia de Thomás Nicolás Tobar, tal es el verdadero nombre del trapero.

En medio del show, al entonar el tema “Yo sé que tú”, del que participan Rusherking, Lit Killah y FMK, el anfitrión del recital quiso hacerle un guiño a la flamante pareja, sin darse cuenta que ponía en un lugar poco agradable a Becerra, quien además subió más tarde al escenario a cantar con él.

Thiago PZK nombró a la China en su show y Becerra se enojó

“La paso a buscar de noche y en la cama le damo’ hasta que se haga de día. Mami, como Rusher y María”, reza la canción que en pleno escenario él modificó por “Rusher y la China”. La cantante de Quilmes no se refirió al respecto, pero sus seguidores hablaron por ella y no se la dejaron pasar.

“Tiago yo te amo pero no me podes cambiar la canción y decir ‘como Rusher y la China’, teniendo a la mismísima Maria Becerra atrás del escenario que gil”, “Indignada con que Tiago le haya cambiado la letra. María Becerra alias la nena de Argentina no tiene remplazo rey”, “¿Cómo vas a cantar eso en frente de María Becerra quien supuestamente es tu amiga, Dios, yo te quiero pero qué gil”, “Tiago es un baboso, literal nunca canta la parte esa (deja que el público lo cante) y justo el día que María va para apoyarlo en su show se le ocurre cambiar la letra todo por la China Suárez y el imbécil de Rusher. Todos son malagradecidos”, fueron algunos de los comentarios e las redes sobre la confusa situación.

Además de María y de Rusher, participaron del show que se realizó en el Movistar Arena Lit Killah, Khea, Evlay, FMK y MP. De esta forma, Tiago PZK comenzó su gira mundial, la cual lo llevará por todo Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, España, Estados Unidos y México.

El domingo, invitado a La Peña de Morfi, Thomás habló de su reacción con la ex Casi Ángeles y contó cómo le afectó la exposición de su romance: “Empecé primero con los ataques de ansiedad y después con ataques de pánico. Pensé que me iba a morir. Estaba durmiendo en mi casa, me faltaba el aire y me tuve que levantar para que me llevaran al hospital. Pensaba que me moría, tenía el corazón a mil. Me revisaron y no tenía nada. Era todo mental”.

Luego, contó que después pudo superarlo y entender que es parte de todo”: “Yo me dedico a esto, la exposición es parte de esto, pero no estoy acostumbrado. Yo soy de Santiago del Estero, me levantaba para ir a la escuela, volvía, dormía la siesta, a la noche hacía música y ahora explotó todo. De repente estoy en la sala de ensayo, salgo y tengo a una cámara con chabón poniéndome el micrófono en la cara. Cosas así con las que no estoy acostumbrado para nada y con las que tengo que convivir”.

A pesar de la exposición, la pareja se afianza cada vez más y en las últimas semanas se fueron de vacaciones a Disney con los hijos de ella, Rufina fruto de su relación con Nicolás Cabré y Magnolia y Amancio que este fin de semana celebró sus dos años, hijos de Benjamín Vicuña. Además, se los ve compañeros, él estuvo en la presentación del clip de la actriz “Lo que dicen de mí” y ella hasta actuó en un video de él que realizó en Bariloche.