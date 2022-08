Picante respuesta de Guillermina Valdés sobre si pasaría 30 noches con sus ex, Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega

Pasaron tres meses desde que Guillermina Valdés confirmó su separación de Marcelo Tinelli, y la empresaria fue contundente respecto de si podría convivir con sus ex, entre los cuales incluyó a Sebastián Ortega, cuando le preguntaron por la película 30 noches con mi ex.

"No sé tanto la trama. Yo hoy no le doy 30 noches a nadie. Pero porque me las estoy dando a mí misma. Nada más", respondió con humor la madre de Lorenzo Tinelli cuando le preguntaron si le daría asilo a Marcelo, jugando con la película protagonizada y dirigida por Adrián Suar.

Entonces, la periodista de Socios del Espectáculo indagó si a Ortega sí le daría la chace de pasar un mes en su casa, y Guillermina Valdés enfatizó: "Es un montón 30 noches, además. A Sebastián, tampoco. A nadie. Al perro que es un divino. Tengo un galgo ruso hermoso, divino".

Ciudad Magazine