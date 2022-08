El corte de un cable en la autovía dejó sin luz al aeropuerto y produjo demoras

Se cortó un cable en la autovía y dejó sin luz al aeropuerto durante 30 minutos. Ayer cerca de las 13,10 de la tarde se produjeron demoras en el Piragine Niveyro debido a que un cable se cortó en la autovía y el grupo electrógeno de la usina del aeropuerto sufrió desperfectos por la sobrecarga de energía. El inconveniente fue resuelto a la brevedad.

En horas de la siesta, se produjo un corte del cableado en las inmediaciones de la la Ruta Nacional N° 12, lo que dejó sin luz al aeropuerto capitalino. En caso de estas emergencias, el lugar cuenta con una usina en la que se encuentra un generador eléctrico, tras el impacto de energía, este dispositivo sufrió una falla y no pudo reactivarse.

El intendente de Aeropuerto de Corrientes, Martín Romero, indicó a El Litoral: “El problema fue por un cable que se cortó en la autovía. Una de las llaves de transferencia que ante los cortes de luz de la red comercial, hace que reaccione automáticamente el grupo electrógeno, en este caso el golpe de tensión fue tan grande que no se activó”.

El Piragine Niveyro cuenta con una usina en la que tienen unos dispositivos electrónicos que cuando tienen ese tipo de variación eléctrica, notan que bajará la potencia o anuncia que se va a producir un corte de energía. El artefacto se prende automáticamente y manda respuestas al grupo electrógeno del aeropuerto para que pueda dar energía.

Con la sobrecarga que sufrió la ruptura del cable que se encontraba por la autovía, generó un golpe de tensión de gran magnitud y la llave no reaccionó a tiempo y por esa razón, quedó en stand by. En este caso, el interruptor se puso en la mitad y no reaccionó para que pudiese iniciar el grupo electrógeno.

Luego de media hora, los operarios de la empresa de suministro eléctrico intervino en el lugar, reparando el problema ocasionado por el interruptor con llaves especiales. Los agentes se encontraban patrullando cerca de la zona y recurrieron a la brevedad.

“Por eso estuvimos sin energía unos 28 minutos, rápidamente se llamó a la Dpec e intervino la unidad que está dando vueltas por la ciudad con cuestiones de emergencia y vino rápido a solucionar esa llave que había quedado atascada”, detalló a El Litoral el intendente de Aeropuerto de Corrientes.

Los pasajeros debieron aguardar en filas durante media hora debido a que el corte de energía eléctrica imposibilitaba realizar el check in para que los viajeros pudiesen registrarse, ya que las computadoras estaban sin funcionamiento y tampoco andaban las bandas transportadoras de equipajes para colocar las valijas. Este inconveniente fue resuelto luego de que se reparara el problema del suministro de energía y los pasajeros pudieron abordar su vuelo sin retrasos.