Pacayut: “La normalización del PJ viene demorada por los recambios en Nación”

El apoderado del Partido Justicialista de Corrientes Félix Pacayut aseguró que la posible normalización institucional viene demorada por los cambios que se produjeron en el gabinete nacional y remarcó que del proceso debe surgir una conducción legitimada con la participación de todos los sectores.

Sobre las reuniones que vienen llevando a cabo en el PJ correntino en busca de normalización partidaria, El Litoral dialogó con su apoderado Félix Pacayut, quien indicó que la situación “viene con algunas demoras respecto de lo que pretendíamos para definir en noviembre, dados los recambios que hubo en el gabinete nacional. Nos pareció que teníamos que levantar el pie del acelerador en cuanto a plazos tal vez este año, porque ya no nos estaría quedando demasiado tiempo para la convocatoria”, pero al mismo tiempo aclaró que no descarta nada y remarcó que “en este proceso tenemos que participar todos. Cada uno de los hombres y mujeres del peronismo tiene que revalidar títulos en esto, porque no podemos correr el riesgo de que salga una normalización que no esté legitimada”.

“La normalización sigue siendo una necesidad política, desde el punto de vista institucional; y segundo, para enfrentar lo que viene el año que viene, que son las elecciones de medio término de la legislativas acá en Corrientes y también salir a sostener al Gobierno nacional con el presidente que vayamos a tener el año que viene. Entendemos que debemos llegar con un PJ orgánico y organizado”, aseguró.

Mientras que sobre la reunión que mantuvieron algunos referentes partidarios con el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, indicó que “todos hablamos con todos, porque queremos avanzar en la normalización. Pero tenemos que ser muy respetuosos porque sabemos que esto no es una prioridad para muchísima gente, ya que la realidad de muchas familias correntinas pasa por otro lugar ante las necesidades acuciantes, pero también necesitamos organizar esto”.

“En agosto se cumplieron tres años de la intervención partidaria, necesitamos darle una normalización partidaria, más allá de la buena relación que podamos tener con Zabaleta (por el ministro de Desarrollo Social de la Nación, actual normalizador del PJ de Corrientes), porque él también así lo entiende. De hecho, él estaba esperando una propuesta del conjunto del peronismo correntino que se tenía que dar justo cuando se produjeron estos cambios en Nación”, comentó.