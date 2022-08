¿Buen momento para los bonos de Argentina?

Por Miguel Boggiano

Publicado en Ámbito

Los bonos argentinos subieron más de un 25% durante el último mes. Sin embargo, siguen cotizando a precios irrisorios. ¿Son una oportunidad? ¿Qué riesgos tienen? Quedate hasta el final que te cuento todo.

Veamos el AL30D, el bono más operado:

Ha tenido una recuperación del 29 % desde sus mínimos de julio. Sin embargo, mirando el largo plazo, sigue en el fondo del mar: cayó un 55 % desde que salió a cotizar en septiembre de 2020.

Hoy vale USD 21,7 y promete pagar al vencimiento USD 104. Esto implica una Tasa Interna de Retorno del 43 % anual. Cierra por todos lados, ¿no?

No es tan sencillo, porque ese cálculo no incorpora la probabilidad de default, que supera el 90 %. Como la posibilidad de impago es tan grande, no tiene mucha relevancia evaluar un bono por su rendimiento. ¿De qué sirve analizar cuánto rendiría una inversión si se sabe que no la podrán pagar?

Para que tengamos una referencia, bonos similares como los de Sri Lanka que sufrió una toma en su casa de gobierno, o Ucrania en plena guerra rinden menos que los de Argentina, o sea, estamos peor.

Entonces, ¿cómo analizamos el bono? Lo que se suele mirar en estos casos es la paridad, que es la relación del precio con su valor técnico. Y el valor técnico es el capital adeudado más los intereses corridos. En el caso del AL30D, la paridad ronda el 22 %. Es evidente que vamos a una nueva reestructuración, por lo que la paridad representa lo que puede llegar a valer el nuevo bono canjeado.

Vale aclarar que los bonos tienen un valor de recupero (no pueden ir a 0), que es lo que un inversor obtendría en caso de una nueva reestructuración de deuda. Por ese motivo, los precios actuales sirven como entrada para quien crea que el nuevo valor pueda ser mayor al actual.

Aún asumiendo una quita muy agresiva en el capital de los bonos, el rendimiento podría ser considerable. Si la TIR fuera del 20 %, como a comienzos del 2021, la ganancia sería de más del 100 %. La realidad marca que quien compró en paridades mínimas, como ahora, terminó obteniendo resultados positivos.

Sin embargo, no deja de ser una apuesta muy riesgosa, porque la voluntad de pago del gobierno es prácticamente nula y las señales que dan no son muy auspiciosas. Así como los bonos pueden subir, también pueden ir a nuevos mínimos.

Sigue habiendo muchas preguntas en Argentina: ¿Cómo se resuelve la “bomba” de las Leliqs? No hay margen para esperar mucho tiempo sin saber cómo termina esta historia. Hay demasiada incertidumbre en el país, no por nada los bonos valen lo que valen y Argentina no tiene acceso al mercado internacional.

Entonces, ¿es buena idea comprar bonos hoy? Dependerá del estómago de cada inversor. Claramente puede dar retornos muy jugosos y la paridad actual, cercana al 20 %, es más tentadora que la de hace unos meses atrás. Como cualquier activo financiero, hay que entender bien los riesgos. Y más aún si se trata de bonos con el sello argentino.

* CEO de Carta Financiera.