Pepe Cibrián y Nahuel Lodi abandonaron un móvil en vivo del programa de Viviana Saccone

Pepe Cibrián perdonó definitivamente a Nahuel Lodi luego de que se descubriera una infidelidad pocos días después del casamiento. Así, la pareja volvió a apostar por el amor y se muestran juntos cada vez que pueden. Lo último fue este miércoles por la tarde, en una entrevista en conjunto y a través de videollamada, que le dieron a Viviana Saccone para su nuevo ciclo televisivo en el que despunta su faceta de conductora.

Mientras el histórico director teatral enumeraba las razones que le generaron disgustos en cuanto a cómo ciertos medios de comunicación trataron estos problemas de alcoba, en pantalla se veían las imágenes de Lodi cometiendo la infidelidad. Y ahí Cibrián, con su habitual parsimonia, cambió el tono de la voz. “Lo que te pido es que no pasen más esa imagen. Es lo único que te pido, porque la pasaron y no me gusta. Sigo en el programa porque sos vos, porque sino me retiraría”, exigió.

“La verdad que no es ese el ánimo ni para Nahuel ni para mí. Si va a ser así, yo te pido con amor, Vivi, dejémoslo. Te pido por favor”, insistió Pepe, mientras de fondo se escuchaba como Saccone -con problemas en su micrófono, le pedía que no se vaya.

“No me hace mal ver esto, pero nunca he dado un reportaje en estas circunstancias. Pensé que íbamos a hablar de nosotros, de la vida. Pero prefiero que no. Dejémoslo así, Vivi. No tengo ganas”, dijo Cibrián, insistiendo en su punto. “En realidad, Pepe, la noticia obviamente es que se hayan podido reconciliar...”, intervino la panelista Luciana Elbusto, pero el productor la cortó en seco. “No, no, no. No tengo ganas. No, mi amor, escuchame bien: yo a Vivi la amo, Nahuel la ama, y hemos venido a hacer un programa de alegría, de ternura, pero sinceramente no, no. No importa, no tiene importancia. Gracias, igual”, dijo y cortó la comunicación de golpe.

“Obviamente la noticia era esta, la reconciliación de ustedes, íbamos por este lado. Quizás ahora empezamos por las preguntas porque nos dio curiosidad...”, insistió Elbusto, hasta que Saccone volvió al aire sin entender qué estaba pasando. “Se cortó, Pepe. ¿Cortate el móvil? Perdón, no podía hablarte porque me estaban cambiando el micrófono, me había quedado sin sonido. Obviamente íbamos a respetar tu pedido si no querías hablar de esto. Pensamos que sí, que tenías ganas, o que podías hablarlo sin ningún inconveniente”, dijo la actriz.

“Desde ya que no era nuestra intención que te molestaras. Perdón, Pepe si te molestó, de verdad. ¿Qué fue lo que le molestó? No entiendo...”, se disculpó Saccone, pero ya era tarde. Y así, en el ciclo Toda la vida (Net TV), pasaron a otro tema.

Infobae