El gesto de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul, tras su dudosa respuesta sobre su noviazgo

Es una de las parejas del momento y todas las miradas están puestas sobre ellos. Encuentros en Argentina, en España, viajes, familia ensamblada, todo parece avanzar en tiempo récord, por eso llamó la atención cuando, tras ganar un premio Gardel a mejor canción, Tini Stoessel habló de su relación con Rodrigo De Paul y manifestó algunas dudas cuando le preguntaron si estaba enamorada, y esquivando la consulta.

“Te vemos muy bien. ¿Estás enamorada?”, le consultó Lizardo Ponce sin filtro, en la previa de la premiación que se realizó en el Movistar Arena, tal vez con la confianza que le da ser amigo de la ex Violetta. Sin embargo, ella no respondió. “Qué palabra”, dijo y siguió ante la pregunta inesperada: “Estoy muy bien, muy contenta, disfrutando. A Rodrigo lo quiero con todo mi corazón”. Lo cierto es que, tras esta declaración de la cantante, las repercusiones no tardaron en llegar, y no fueron pocos lo que se mostraron sorprendidos.

Horas más tarde, la intérprete de “Miénteme” publicó un sentido posteo en el que se mostró feliz por los reconocimientos que recibió. “Premios Gardel, que hermosa noche me llevo en el corazón para siempre. Gracias a toda la gente por haber votado y por el amor incondicional de siempre. Gracias a todo mi equipo por estar siempre y acompañarme en cada paso. David Lebón, un sueño compartir esa canción y momento con vos, gracias. María Becerra te amo, te admiro, y este premio compartirlo juntas me hace tan feliz que no te das una idea. Gracias por todo los amo”. Atento a los logros de su novia, el jugador del Atlético Madrid le comentó: “BRILLAS, felicitaciones mi amor”, junto a un emoji de dos corazones entrelazados.

Quizás alentada por todo el revuelo que se generó en torno a su dudosa respuesta, y viendo el amoroso comentario de su pareja, Tini quiso despejar dudas sobre sus sentimientos hacia el deportista y le respondió: “Gracias mi vida. Te amooo”. De esta forma, le puso fin a las especulaciones sobre una supuesta crisis entre ellos.

En tanto, mientras la artista se encuentra en Buenos Aires junto a su familia y para cumplir con compromisos laborales, el futbolista se reencontró en Madrid con su ex Camila Homs. Los padres de Bautista y Francesca volvieron a verse las caras por un motivo muy especial. Se acabó el tiempo compartido de los menores con su papá y deben regresar con su mamá, tal como indica el acuerdo que firmaron. Fueron quince días en los que los chicos estuvieron a cargo de su papá, por lo que la modelo aprovechó para pasar unas vacaciones en Ibiza junto a su nueva pareja, Carlos Benvenuto, en donde se mostraron súper afianzados y enamorados.

Estos viajes y reencuentros se darán varias veces al año como acordaron en su acuerdo de divorcio. Será Camila la encargada de trasladarse con los chicos para que el padre pueda verlos algunas semanas al año. “No voy a hablar de eso, pero está todo bien”, había dicho Camila en Ezeiza antes de partir, con respecto a cómo está su vínculo hoy con De Paul. “Tengo que cumplir siempre con mi parte. Ya lo hice la vez pasada, cuando viajé, también. Y me parece normal: estamos separados, pero él es el padre de los nenes y le corresponde verlos”, agregó.

