El dramático momento de Aníbal Pachano: tiene que ser operado de un tumor en la cabeza

Viviana Saccone debutó en el rol de conductora en el ciclo Toda la vida, por la pantalla de Net TV, y uno de sus invitados en el living fue Aníbal Pachano. El artista repasó su exitosa carrera en el mundo teatral y también dedicó algunos minutos para hablar a corazón abierto sobre su salud. Con la resiliencia como bandera, contó que desde septiembre del año pasado tuvo algunos episodios que lo alertaron para concurrir al médico, y reveló que aunque en un principio se mantuvo controlado con medicación, dentro de pocos días deberá ser operado.

Primero recordó el momento en que recibió el diagnóstico de cáncer de pulmón y metástasis en el cerebro en 2017, y le envío fuerzas a quienes estén pasando por algo similar. “Para que la gente no se quede solo en el miedo o el susto, quiero decirles que se puede, que está bueno hablar del tema con todas las letras y que yo voy camino a una sanación porque jamás dejé de proyectar”, remarcó. En este sentido, explicó que el humor fue su gran aliado para encontrar fortaleza, y las lecciones que aprendió lo llevaron a presentar su última obra teatral Así…vuelvo, ya que más adelante apostará por otro aporte desde el detrás de escena, ya que seguirá produciendo y trabajando como actor de texto.

“Ahora me tengo que operar de un tumor en la cabeza”, reveló, y brindó todos los detalles. “Así no rompen y la molestan a mi hija (Sofía Pachano), me voy a operar nuevamente porque tengo inflamado un tumor del lado izquierdo, que es del área motriz. Así que entre el 20 y el 23 de septiembre me voy a operar”. Luego explicó que desde que se hizo un chequeo once meses atrás, los médicos estuvieron atentos a la evolución de su cuadro por los síntomas que tuvo: “Estando en el escenario se me paralizó una pierna, y tengo una sinusitis terrible, pero lo sobrellevo”.

“En esta última resonancia salió que había se había agrandado una parte que recubre y que tenía dos opciones: probar con rayos. pero eso es paliativo y momentáneo porque el tumor sigue estando ahí, y la otra opción era extraerlo directamente. Así que decidí ir de una por esta última sin dudar”, explicó. Y reflexionó: “Este proceso que tuve durante estos cinco años de la enfermedad fue entender qué me pasaba y por qué. Uno va a llegando a límites que tenés que traspasar”.

En abril último Pachano mantuvo una charla íntima con Teleshow, donde aseguró que su vida fue un largo aprendizaje y que tiene deseos de trasmitirle un mensaje esperanzador a sus seguidores. ”Yo trabajé desde los doce años: sé lo que es tener dinero y lo que es no tener nada. He ido pasando por todo: cuando me recibí con honores de arquitecto, y cuando me recibí con honores de artista frente a un público; y por suerte, siempre tuve ese potencial para poder generar cambios en mi vida”.

Sobre la relación con su hija, quien heredó la pasión artística que le transmitieron desde niña, se sinceró: “He sido un padre presente que siempre me he ocupado. Muchas veces he discutido con ella, como cualquiera”. También señaló que hubo momentos bisagra donde comprendió que era hora de invadir menos la vida de Sofí: “Tenía que dejar libre a mi hija y bancármela, pero ella respondió a muchas agresiones de personas que se suponían con libertad y eran unos retrógrados. Sin embargo, ellos siguen igual; y yo, con un VIH, un cáncer y una diabetes encima, estoy divino”.

Infobae