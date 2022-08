La ausencia del marido de Silvina Escudero en la foto de recién casados que dejó dudas

El jueves al medio día Silvina Escudero firmó la libreta azul y se casó con su pareja, Federico. El flamante matrimonio brindó una fiesta a la que asistieron familiares y amigos. Sin embargo, llamó la atención que a la hora de atender a la prensa y de posar para los flashes, la bailarina estuvo sola.

Así, en lugar de mostrarse juntos para las cámaras dándose un beso, tomando la libreta o luciendo su nueva alianza, solo aparecieron fotos de ella. Lo que de inmediato generó dudas sobre qué pudo haber pasado con el marido. ¿Discutieron y no la quiso acompañar o simplemente no le gusta aparecer en los medios?

“Él no es el del medio, están pidiendo un montón”, explicó ella con una sonrisa a los fotógrafos presentes en el lugar que requerían del novio para completar la anhelada postal.

En las fotos se la ve completamente vestida de blanco con un conjunto de tres piezas: blazer, pantalón palazzo con tajo lateral y un top de encaje con cintas cruzadas. Además complementó el look con stilettos clásicos del mismo color, y como peinado apostó por una cola tirante con bucles en las puntas. También tenía un ramo de flores a tono.

El atuendo se lo diseñó Claudia Arce. “Ella fue la que hizo mi vestido de fiesta de 15 años y ahora va a hacer el de mi civil, la tiene clarísima en todos los eventos”, había contado hace unos días la novia. Él por su parte, optó por un look mucho más informal: saco de paño marrón, camisa blanca, jean chupín arremangado y zapatillas de lona blancas.

La pareja realizó una reunión a la que asistieron unos 80 invitados en un restaurante de la localidad Rincón de Milberg. En la fiesta hubo muy pocos famosos, estaban la hermana y cuñado de la novia, Vanina Escudero y Álvaro Navia, y Miriam Lanzoni con su novio.

Como no podía ser de otra manera, estuvieron Mulata y Branca, las perritas de Silvina. Algunos meses atrás la bailarina contó que retomó sus estudios de Medicina Veterinaria, la carrera que había hecho a la par de su pasión por la danza y no había podido concluir las últimas diez materias. Desde muy chica sintió la vocación de colaborar con refugios y conseguirle un hogar a todos los animales que se cruzaban por su camino.

“Te amo para siempre”, le dedicó en un tierno posteo unas palabras Escudero a Federico. La noticia del casamiento la dio a conocer la secretaria de La Noche del Domingo hace nada más que un mes mientras estaba de vacaciones en Europa con una amiga y aunque en ese momento no había dado detalles de cuándo sería su boda, había adelantado que faltaba muy poco.

“Felicidad absoluta, nos vamos a casar”, había escrito junto con una foto de ella y quien fuera hasta hace horas su novio, en una habitación de hotel en la que se veía un corazón hecho con pétalos de rosa sobre la cama, un ramo de flores y una botella de champagne esperando para celebrar.

Tras la repercusión del anuncio, dijo: “Gracias por los mensajes, explota el teléfono como explota mi corazón, estoy feliz. Gracias, me llega todo el amor y todas las felicidades que nos mandan”,

La pareja está junta hace más de cinco años y mantienen el perfil bajo. En el 2021 habían tenido un impasse de varios meses, pero pronto se dieron una nueva oportunidad. “Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida. Él siempre de alguna manera estuvo presente, pero yo no estaba lista. Me parece que necesitaba encarar otras cosas, hacer un proceso, que él también tuvo que hacer. Era mi opinión, quizá él no pensaba lo mismo. Pero cada uno quiso seguir con su vida, y no pudimos”, explicaba ella cuando blanqueó la reconciliación en el ciclo de América Es por ahí.

