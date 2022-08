Fuerte relato de Barby Franco sobre cómo superó la pérdida de dos embarazos con Burlando

Si bien hoy vive una inmensa felicidad con su pareja, Fernando Burlando, con quien espera a su primera beba, Barby Franco abrió su corazón y compartió el dolor que atravesó al perder dos embarazos del abogado.

En una íntima entrevista, la modelo confesó que no fue fácil el camino que la llevó a cumplir el sueño de agrandar la familia: “Yo no me detengo en las lágrimas. Pasé por muchas cosas, tuve dos intentos de embarazo y los perdí”, comenzó diciendo en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Fue fuerte e incluso tuve miedo de caer en la depresión, pero siempre supe que tenía que seguir intentando”, agregó, a corazón abierto, en referencia a la fortaleza que la hizo mantener de pie en esa dura etapa.

Por último, Barby compartió su clave para logar reponerse y continuar con el intento de quedar embarazada con Burlando: “Por suerte no me dejé caer con la depresión, cambié el chip y seguí. Con esa idea clara, quedé embarazada”.

BARBY FRANCO CONTÓ LA INESPERADA MANERA EN LA QUE SU SUEGRA SUPO DE SU EMBARAZO

Consultada por cómo repercutió la noticia en la mamá del abogado, Barby dio detalles del cuadro de salud de la señora: “La mamá de Burlando está internada, capaz que nos está viendo ahora y le mando un beso. Ella tuvo dos ACV hace dos meses y en ese momento no llegamos a contarle porque estábamos en una situación emocional muy fuerte”, comenzó diciendo en Nosotros a la mañana.

“Y después se enteró por las enfermeras. Se ve que ellas estaban chusmeando entre ellas y puso la oreja y se enteró. Al día siguiente, le dice a Burlando ‘che, ¿es verdad que Barby está embarazada?’. Y él le pregunta ‘¿cómo te enteraste, mamá?’. ‘Escuché acá a las enfermeras’, le contestó”, añadió, entre risas.

Y cerró, íntima: “Y nada, se largó a llorar, estaba chocha. Hoy en día como que se está recuperando y ya entiende la situación y está muy feliz”.

Fuente: Ciudad.com.ar