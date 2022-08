Corrientes en la mirada de un francés

Por Carlos Lezcano y Fernando Abelenda

Especial para El Litoral

En el acto de inauguración de la Feria del Libro de Caá Catí a realizarse los días 2, 3 y 4 de septiembre, se presentará “Del yatay al ombú”, el libro del francés Justin Piquemal Azamarou. El libro fue publicado en la década del 60 pero recientemente Fabián Brizuela (Pájaro de Tinta) lo sacó del olvido, se lo muestra a Carlos Lezcano y juntos deciden que Alejandra Hernando, prestigiosa bióloga de la Unne, lo presente en la feria de Caá Catí. El libro es, sin dudas, una crónica que se inscribe en la tradición de viajeros extranjeros como los hermanos Parish Robertson, Alcide d’Orbigny en el siglo XIX o Jules Huret o Graham Greene en el XX.

“Del yatay al ombú” fue presentado en Buenos Aires, en el año 1968, por el escritor y poeta David Martínez. “Corrientes fue la tierra exótica donde encontré la América que había soñado”, dice Piquemal en el prólogo, y su mirada, la mirada de un francés sobre aquel Corrientes de los sesenta es un registro histórico extraordinario y, en algún sentido, conmovedor.

— Carlos Lezcano: ¿Qué te pasó cuando te compartimos el libro?

— Alejandra Hernando: Pasaron muchas cosas. Coincido en que ha sido un gran hallazgo, es un libro escrito por un francés que estaba estudiando literatura en la Universidad de Toulouse y vino becado a la Argentina, buscando el gaucho que él había encontrado en la literatura argentina. Llegó a la Argentina para conocer, caminarla, ver en carne y hueso a ese gaucho. En ese viaje no solamente recorre Corrientes, sino Salta y la provincia de Buenos Aires.

— C. L: Es un viaje, es una itinerancia y una crónica de viaje.

— Exactamente, es una crónica de su viaje. Y si bien no están muy bien detalladas las fechas, los lugares por donde él anduvo, sí da un recorrido por la provincia de Corrientes desde el Sur al Norte y va describiendo lugares, paisajes, modos de vida, formas de ser del correntino.

— ¿El libro se inscribe en las crónicas que conocemos del siglo XIX? ¿Se escribe en ese clima de texto?

— Sí, incluso uno puede recordar las crónicas de otros viajeros como d’Orbigny, por ejemplo, al que justamente lo nombra en el libro. Llega a las mismas conclusiones que este viajero. Otro naturalista que ha pasado también por Caá Catí ha sido Amado Bonpland. Es una crónica, incluso diría que es un registro histórico que nos permite hacer comparaciones entre distintos viajeros que han pasado por esta provincia.

— ¿Y qué creés que tenían en común?

— Una de las cosas que encuentran en común es la belleza de las mujeres de Caá Catí y lo dice así, que son las más hermosas de la comarca. Y otra cosa que encuentran en común los viajeros y que Piquemal lo señala en muchas partes del libro, es la hospitalidad del correntino, a esa hospitalidad también la marcó en su momento d’Orbigny.

— Fernando Abelenda: El libro es extraordinario, pero no se ahorra la crítica. Cuando él habla del tema de la ignorancia, por ejemplo.

— Exacto, de las creencias…

— No se burla, pero no deja de decir que eso tiene que ver mucho con la ignorancia. Señala, también, que detrás de “tanta animación, tanta risa… El tabaco, el alcohol, el chamamé, … que son el encanto de la vida correntina son también su grito largo y ahogado…”.

— Una vida de inmensa miseria humana, un grito de inmensa miseria humana. Y otra cosa de coincidencia con d’Orbigny es la forma en que vive el correntino en la pobreza. Dice que la culpa no depende del propio correntino sino del patrón o de un caudillo político o de la voluntad de Dios. Estamos hablando de las críticas.

— También observa que los correntinos ven en la religión o algún caudillo político la única salida a su situación…

— Exactamente.

— Habla de las dos argentinas.

— Sí, habla de las dos argentinas, una que él llama la Argentina europea y la otra, la Argentina del criollo. Marca el contraste entre unas fondas populares y el club social de Sauce, por ejemplo.

— C. L.: ¿Qué viste de lo que investigó, vio y contó de la zona de Caá Catí y Vences?

— Vences es el último punto que él recorre atraído por lo que él llamó “las malas lenguas”. Los venceros tenían fama de melenudos y hasta de cuchilleros, y escucha el relato de una mujer cuyo hijo era policía, que fue asesinado por un bandido. Hace allí una descripción de la mujer que me pareció fantástica, cuando dice que los “profundos surcos de su rostro se inmovilizaron” en el momento en que ella recuerda a su hijo, es maravillosa esa descripción. Cuando habla de la mujer de edad, él dice que su piel, su carne parecía charque, pero que no lloraba, que era muy fuerte, que parecía que estaba hecha de quebracho y que al morir no volvería a ser tierra, sino que volvería a ser quebracho.

— F. A.: Escribe muy bien.

— ¡Es maravilloso! Cuando él llega a Vences no encuentra ni melenudos ni cuchilleros, encuentra todo lo contrario. Encuentra gente que no conoce la angustia, gente que se viste con más esmero que todos los correntinos y es un lugar que se abastece material y culturalmente, porque él cuenta que los muebles que uno ve en Vences son todos construidos por un carpintero local y los ponchos y las frazadas son tejidas en telares caseros. Justamente, yo encontré una poesía de Franklin Rúveda que coincide plenamente con la descripción que está haciendo Piquemal. Esa poesía de Franklin Rúveda dice: “Yo soy de Vences, Vences Rincón / Y ya está dicha mi condición / Desde las botas hasta el sombrero, desde el rebenque hasta el apero / mis galas dicen sin discusión / que soy de Vences, Vences Rincón”.

— C. L.: ¡Qué increíble!

— Y la poesía dice, sigo si me permiten leo un poquito.

“Prolija rastra grande y labrada sobre la bota baja arrollada, cordón lujoso para la escuela, amplia bombacha que se me vuela, lata que brilla por el apero van afirmando que soy vencero, pero no solo en el ropaje y el modo nuestro de aquel paraje”…

— Alejandra, contanos cuál es tu especialidad dentro de la universidad.

— Soy licenciada en Zoología y soy profesora del departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura y dicto una materia que se llama Biología de los cordados.

— ¿Qué pasa cuando un investigador como vos se encuentra con un objeto como este libro? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo se trabaja ese objeto nuevo?

— Yo lo he trabajado también sin perder mi mirada de bióloga porque nombra al ombú y el yatay que los describe de una manera maravillosa, como las descripciones de los paisajes. Nombra a animales y lo hace con muchísima precisión, pero después también uno queda maravillado cuando encuentra algunas descripciones como las que les leí sobre esa mujer, esa vieja que ha perdido su hijo.

También me ha tocado desde el punto de vista personal, porque en un capítulo, cuando él llega a Curuzú Cuatiá, ve en un hotel tres fotos ampliadas de Raota, el fotógrafo oriundo de Entre Ríos. Y cuando yo escucho ese nombre comienzo a recordar que en mi infancia yo solía escuchar ese nombre en mi casa, ese fotógrafo famoso, y después preguntando a mi madre tuve la explicación de ese recuerdo. Ella me cuenta que los padres de Raota eran amigos de mis abuelos y que ese fotógrafo vivió un tiempo en la casa de mi abuela, cuando iba a la secundaria y era amigo de un tío.

— F. A.: Qué interesante tu mirada, yo me detuve más en la faceta sociológica que él va captando. Las dos argentinas, la distinción entre lo que sería la patronal, el mayordomo y la peonada. En un momento un mayordomo le muestra el lugar donde duermen los trabajadores rurales, y dice “donde duermen ellos” donde “ellos” señala a seres de otra categoría. Otra cosa que me pareció muy interesante es que, siendo francés, dice que los maestros deberían leer a autores correntinos como Gordiola Niella, Velmiro Ayala Gaúna, Gerardo Pisarello, todos nuestros poetas, también a Franklin Rúveda.

— Dos veces, en dos partes, en dos capítulos distintos nombra a esos autores.

— ¡También se encuentra con “Chaque”, con nuestro “Chaque”, Mario Mauriño!

— Sí, en su momento “Chaque” Mauriño le dio hospitalidad en Palmar Grande, incluso cuenta que le prestó un saco para ir a dar una conferencia en el club social de Corrientes. Nombra a Carlos Mauriño, un político de Caá Catí, y dice que a la exuberancia correntina de su persona le suma las cualidades de honradez e integridad del hidalgo castellano. Hay una escuela cercana a Caá Catí que tiene su nombre.

— Otra cosa que marca el libro es la diferencia que hay entre el sur de Corrientes y el norte. Las estancias del sur son como más rígidas, más estilo militar, y a las estancias del norte las ve más relajadas, más familiares entre la patronal y la peonada.

— Exactamente, él hace diferencia entre la actividad económica del norte y del sur, la construcción de los ranchos como en el sur, madera y barro, en el norte ya de material, habla de la organización de las estancias, el uso de las boleadoras, también hace una diferencia sobre las rejas de las pulperías que las ven el sur y no en el norte.

— Se encuentra con Troels M. Pedersen, un amante de la naturaleza dinamarqués, cuya estancia actualmente es el Parque Nacional de Mburucuyá.

En ese capítulo esperaba encontrarme con alguna charla referida a Pedersen pero lo que escribió fue que revisó la biblioteca de Pedersen en la que encuentra libros de Ezquer Zelaya, de Gerardo Pisarello, de Ayala Gaúna, de Franklin Rúveda…

— Otra cosa interesante es la cita inicial de Rafael Obligado, el gran poeta argentino, que estuvo en Corrientes en el año 1897 y hace una poesía dedicada a Corrientes con la que Piquemal da inicio al libro. Pero claro, después, lo que me pareció extraordinario es que él cita autores correntinos asociados a su idea de educación…

— Exactamente, él tiene una idea que me parece que habría que retomarla. Él halaga la literatura correntina porque considera que está muy relacionada, muy ligada y muy consustanciada con el medioambiente y con el ambiente humano; entonces, él considera que esas lecturas son propicias para la formación de un niño.

— Critica el sistema educativo de aquel momento, dice: “En realidad necesitan mejores sueldos, más inversión en educación”. Insiste en lo que decís, que las maestras deberían leer a autores correntinos.

— Sí, dice que necesitan mejores sueldos, pero deja entrever que necesitan más formación. Sí, es duro en ese en esa parte.

— C.L.: ¿Hay alguna otra información sobre este autor? ¿Pudieron buscar? Sé que es una tarea que recién comienza, porque esto pasó hace dos meses, pero ¿hay algo más sobre él? ¿Se puede saber algo más sobre él? ¿Su vida, su obra, algo?

— Sí, él escribió otros libros referidos al gaucho de Argentina, por lo que yo he podido averiguar él quedó en Argentina y después fue un librero, tenía una librería en la calle Florida en Buenos Aires y era de esos libreros que tenía libros viejos, que por su antigüedad eran libros realmente muy valiosos, muy costosos. También, por lo que he leído falleció —si no me equivoco— en el 2007.

— ¿En qué año fue la visita?

— Visita Corrientes en el verano de 1964 y recorre la provincia tres meses a caballo.

— ¿Y habla del verano?

— No, no habla del verano; en algunos pasajes da cuenta del calor que él siente, pero no mucho. Hace poca alusión al clima.

— ¿Y sabemos de qué lugar era oriundo?

— Él estudió en Toulouse, lo que yo sé es que estudió ahí. Ahí hay una cosa interesante también muy personal, yo nací en ese verano, mientras él recorría Corrientes. Y ese año, ese verano, llegaron a Corrientes, argelinos/franceses, los “pied noir”, yo creo que eran como 40 familias que llegaron a Corrientes ese verano, de ese año y entre esas familias llegó un amigo mío; ¡cuántas cosas…!

— F. A.: Compara Corrientes con Argelia, en sus diferencias: en Argelia estaban los franceses y los árabes, y los franceses no se sentían argelinos, en cambio acá había una mezcla.

— Exactamente, el hijo de un inmigrante aquí en Argentina solamente conserva lazos sentimentales con la madre patria, sin embargo, esos franceses nacidos en Argelia seguían siendo franceses.

— C. L.: Tu conferencia va a ser inolvidable para el pueblo de Caá Catí.

— Para mí también va a ser una experiencia inolvidable. Piquemal Azemarou describe al ombú y al yatay de una forma que me pareció maravillosa, les puedo leer si quieren.

— Sí, claro.

— “Él dice que el ombú descansa sobre sus raíces y describe a las raíces como gigantes que chupan la tierra como pulpos. Como bióloga, no sé, nunca se me hubiera ocurrido. Y del yatay dice que es un árbol que enseguida se destaca como gigantescas flechas de indios clavadas en el suelo, son descripciones maravillosas”.

“Se me hizo que más allá de la despreocupación y la simpatía fácil del correntino se escondía un drama, y que finalmente tanta animación, tanta charla, tanto barullo, tanta risa, el tabaco, el alcohol, el chamamé, el amor, el sapucai, que son el encanto de la vida correntina, son también su grito largo y ahogado. Un grito de inmensa miseria humana”. “ Corrientes fue la tierra exótica donde encontré la América que había soñado”.

J. Piquemal Azemarou