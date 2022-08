Sol, la hija de Piñón Fijo, habló tras su acusación a su padre

Luego de haber blanqueado públicamente a través de un posteo los motivos de su distanciamiento con su padre, Fabián Gómez, popularmente conocido como Piñón Fijo, Sol realizó una nueva reflexión en sus redes sociales y dijo haberse sentido sorprendida con la cantidad de haters que tuvo que enfrentar tras contar su verdad.

“Para los que siguen esta cuenta saben que hace bastante venimos construyendo este espacio de interacción a base trabajo, respeto, sinceridad y amor. Para los que no y se sumaron en este último tiempo les cuento que seguiré usándolo como tal, un canal de comunicación para interactuar con las familias de manera amorosa y pacífica. Por eso mi desaparición en estos días”, comenzó.

Luego explicó a qué se refería: “Nunca imaginé tener que lidiar también con el dolor de enfrentar a tantos heaters. Si bien es una comunidad gigante para mi, en la que obviamente no pensamos todos igual, tener que leer tanta agresividad y odio desmedido les confieso que para mi fue un montón. Pero bueno, sigo ocupándome en ordenar y cuidar mis emociones y prioridades para no desenfocarme más”.

“El foco seguirá puesto en seguir creciendo y aprendiendo cada día de la manera más saludable posible (como les vengo transmitiendo hace varios años). Desde este enfoque es que nació este proyecto independiente al cual vamos a defender con muchísima fuerza y convicción. El motor para volver a exponerme y escribir estas palabras son los mensajes colmados de amor y respeto que también he recibido. Gracias a este equipo que formamos junto a mi gran amor Germán, quien no tiene limites cuando de soñar se trata. Estamos construyendo algo tan sano y hermoso y poder mostrarlo sin miedo es mi mayor orgullo de hoy. Por más besos y abrazos para aprender que con tiempo y calma vamos a crecer”, cerró la artista que tiene más de doscientos mil seguidores.

Por estos días su hermano Jeremías, quien también está distanciado de su padre, habló con Canal 2 de Córdoba luego de dar un show en Deán Funes: “Estoy súper contento. Es muy fuerte estar acá. Mi papá es de acá, mi abuelo es de acá. Toda mi familia es de acá. Me sentí en casa. Me llevo el cariño de la gente, de los chicos. Honestamente, no me esperaba tanto cariño. Estoy con la adrenalina a full”. Luego, al ser consultado sobre cómo seguía su carrera lejos de Piñón, agregó: “Ahora me estoy dedicando a animar cumpleañitos, a animar jardínes de infantes”.

Infobae