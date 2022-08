Cooperativistas correntinos en el Congreso Internacional de Coninagro

Una delegación de consejeros, dirigentes y jóvenes cooperativistas de Corrientes participaron este martes del 5° Congreso Internacional de Coninagro realizado en el auditorio San Juan Pablo II de la Universidad Católica Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Miembros del Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas de Corrientes (Fedecoop) junto a referentes del sector fueron parte de esta cita anual de la Confederación que volvió a la presencialidad y al mismo tiempo se transmitió en vivo vía streaming para todo el país.

Nicolás Carlino, vicepresidente de Fedecoop y consejero de Coninagro encabezó el contingente correntino, acompañado por el secretario, Dante Cerquetti, y los consejeros Diana Aguirre, Daniel Romero, Ezequiel Casco, Fabio Lovato y Juan Pablo Squarzón, además del secretario Ejecutivo Jorge Gandolfo. Concurrieron integrantes del Comité de Juventudes de Fedecoop que preside Octavio Saucedo, quienes en la previa de este acontecimiento también tuvieron su Congreso Anual, organizado por la Mesa de Juventudes de Confederación cooperativista que preside el correntino Gerardo Stvass.

La ministra de Industria, Trabajo y Comercio de la Provincia, Mariel Gabur, y el diputado nacional por Corrientes y presidente de la Comisión de Cooperativismo de la Cámara baja, Jorge Vara, estuvieron presentes en la propuesta de Coninagro.

Invitada a un panel, Diana Aguirre, presidente de la Cooperativa Apícola “Eireté Porá” y consejera de Fedecoop, expuso su experiencia de mujer cooperativista y productora tras la emergencia ígnea que azotó a la provincia en los primeros meses de este año.

Este 5° Congreso se realizó con eje en “Alimentos para Argentina y el mundo: Un desafío del cooperativismo” y contó con la participación de autoridades y personalidades de la política y especialistas en temas económicos que abordaron las ventajas estratégicas de la ruralidad y el rasgo federal del cooperativismo. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo; y el diputado nacional Facundo Manes, fueron algunos de los protagonistas de la jornada.

El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, advirtió que esta economía “no alienta” al productor y recordó que “hoy vivimos la misma situación que hace dos años. Nada ha cambiado”. En esa dirección, consideró que “estamos ante una oportunidad” y pidió al Ministerio de Economía de la Nación que “haga lo que tenga que hacer, pero ponga firmeza y avancemos. El país necesita producir alimentos y generar empleo”.

Iannizzotto ratificó las cinco propuestas del sector: Plan de estabilización con eliminación del intervencionismo excesivo del Estado. Estado Subsidiario. Acuerdo de Precios y Salarios; Política cambiaria competitiva. Un solo tipo de cambio; Políticas de Estado que promuevan las pymes, el asociativismo y el emprendedurismo; Política de desarrollo energético; y Programa federal estratégico del sector agro industrial.

Con tono vehemente, el dirigente afirmó que “hay que animarse a cambiar el régimen fiscal, porque están haciendo un daño enorme en las economías regionales. No estamos de acuerdo con las retenciones porque no han cambiado nada. ¿Hasta qué punto vamos a llegar con este sistema cambiario? Con un sistema cambiario no competitivo no se mejora la producción”, reclamó.

Futuros dirigentes

En la antesala al Congreso principal, los jóvenes cooperativistas tuvieron su espacio de intercambio y aprendizaje, con el tema “Los Jóvenes y el Cooperativismo para la Argentina que viene”. Fue el lunes, en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, organizado por la Mesa de Juventudes Cooperativistas de Coninagro. Miembros del Comité de Juventudes de Fedecoop intervinieron activamente en esta jornada.

Reunió a más de 100 jóvenes cooperativistas y productores de todo el país que viven y trabajan en el campo. Fue una oportunidad de capacitación e intercambio junto a autoridades, profesionales y analistas. En la apertura, Iannizzotto sostuvo que “el cooperativismo es plural, amplio y democrático. Las juventudes de las federaciones muestran la capilaridad del modelo asociativo”. Y agregó “aquí estamos para construir. El espíritu que ustedes transmiten es establecer puentes, generar propuestas para hacer un aporte a que el país salga adelante”.