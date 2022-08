Báez negó sobreprecios

Lázaro Báez sostuvo ante la Cámara Federal de Casación Penal que no hubo sobreprecios en la obra pública vial, que no se direccionaron los contratos a su favor, que no fue el más beneficiado en suelo santacruceño por el gobierno kirchnerista. En otras palabras, para echar por tierra la condena en su contra por haber lavado 55 millones de dólares, el exsocio comercial de Cristina Kirchner dijo que no hubo corrupción en la obra pública. Esta semana en ese juicio inició el alegato de la fiscalía, que sostuvo que existió una matriz de corrupción dedicada a enriquecer a Báez y a los expresidentes a través de las cuantiosas licitaciones adjudicadas.

En febrero de 2021, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) condenó a Lázaro Báez a doce años de prisión por el delito de lavado de dinero en el caso conocido como la Ruta del Dinero K. Se acusó al contratista de haber lavado 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. La sentencia sostiene que el dinero volcado a las maniobras de blanqueo provino de las irregularidades en la obra pública vial y los delitos tributarios, como delito precedente.

Este planteo tuvo el aval de dos de los magistrados del TOF: Néstor Costabel y Adriana Pallioti, en tanto Gabriela López Íñiguez se pronunció en disidencia. Así, la causa quedó vinculada a la obra pública vial, donde se juzga a Cristina Kirchner por haber favorecido con contratos viales “plagados de irregularidades a su exsocio comercial.

La fortuna de Báez, que asciende 205 millones de dólares, fue un eje central en el caso, ya que se consideró que la compra compulsiva de 1.420 bienes, fue producto de un ilícito.

Austral Construcciones, en proceso de quiebra desde que no recibió más contratos cuando Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada, fue la piedra angular de las maniobras”, indica un informe de Lucía Salinas en Clarín.

Esta semana, todos y cada uno de esos planteos fueron rechazados por Lázaro Báez, que apeló la sentencia ante la Sala IV de la Cámara de Casación.

(JML)