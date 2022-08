Agustina Cherri anunció que está esperando su cuarto hijo

En la mañana de este martes, Agustina Cherri sorprendió a todos al anunciar una muy feliz noticia: está nuevamente en la dulce espera junto a su novio, el músico Tomás Vera.

“¡Quiero contarles que alguien está creciendo en mi panza! Gracias a todos los que guardaron el secreto hasta hoy!”, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram, junto a una foto suya en blanco y negro en la que muestra su incipiente pancita. Y agregó, en agradecimiento a Paula Chaves, que ahora es doula: “Gracias por ser mi primera contención. Se agranda la familia. Y somos muy felices”.

Inmediatamente, el posteo se llenó de miles de “me gusta” y de comentarios, entre los cuales se destacaron el de algunas de sus colegas famosas como Mónica Antonópulos, Zaira Nara, Celeste Cid y Lali González, que le hicieron llegar sus felicitaciones y mensajes de amor.

La actriz ya es madre de Muna y Nilo, de 13 y 10 años, fruto de su anterior relación con Gastón Pauls, y con su nueva pareja tuvo a Alba, de 2 años. En una entrevista que había brindado en abril en LAM (América), la ex Chiquititas había contado cómo conoció a su actual marido. “Me lo presentó Marcela (Kloosterboer) en su casamiento, es amigo de Fernando, el marido de ella. Yo estaba separada y no quería saber nada, y apareció”, relató. Y contó una divertida anécdota de ese día: “Hacía un año y medio que estaba separada, pero los chicos eran chiquitos y me costaba visualizar. La anécdota genial es que en el casamiento yo estoy hablando con él, y Marcela en un momento ve que hay una situación, aparece y le empieza a decir ´mi amiga es espectacular, y tiene dos hijos que no sabés lo que son´. Yo por dentro decía: ´negra, por Dios, callate´. No era el momento”.

Además, había hablado sobre su familia ensamblada. “Él también acompaña esta relación, nosotros con Gastón, Muna, Nilo y Alba somos una familia. Quizás como a él no le gusta no lo mostramos tanto en redes, pero compartimos todo: cenas, encuentros, las fiestas, cumpleaños de los chicos...Y Tomás es quien acompaña todo esto y hasta el que lidia entre todos. Es un conciliador total”, lo halagó.

Días atrás, la actriz también había sido noticia por protagonizar el nuevo videoclip de Abel Pintos, “Una vez más”. Allí, el artista aparece con un look irreconocible e interpreta a un muñeco que Agustina compra para no sentirse tan sola en su casa. De esta manera, el popular cantante mostró su talento actoral, hasta ahora desconocido, con una interpretación deslumbrante y puesta al servicio de este especial personaje y de este guion totalmente diferente para su carrera.

El año pasado, Cherri había tenido uno de los roles centrales en La 1-5/18, la novela por la que la productora Polka apostó después de la pandemia. Dicha ficción había tenido un controvertido final que terminó con la muerte de Bruno, el personaje interpretado por Gonzalo Heredia y con la consolidación del amor entre la maestra que ella interpretaba, Lola, y el cura Lorenzo, en la piel de Esteban Lamothe. “Es un final atípico desde un punto de vista y es un final trágico desde otro punto de vista, tiene como esa combinación”, señaló la actriz en diálogo con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina en La Once Diez. Y reconoció que en un momento no la convencía: “Al principio me costó aceptarlo, pero está bien. La historia también lo necesitaba. El final está bueno y vale la pena, para toda la gente que la vio durante todo el año”.

Infobae