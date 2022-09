Fernández no se reunirá con Biden en la ONU y espera una nueva fecha

El encuentro bilateral que ansiaba el presidente Alberto Fernández con su par estadounidense Joseph Biden deberá esperar unos días más. No se realizará durante septiembre y el Gobierno argentino todavía no cuenta con la probabilidad de una nueva fecha. Por lo pronto, no se verán cuando el jefe de Estado visite la sede de las Naciones Unidas entre el 19 y el 20 del mes próximo para participar de la 77° Asamblea General.

Fernández había acordado una bilateral con el líder demócrata para el martes 26 de julio que fue suspendida unos días antes cuando a Biden le detectaron un cuadro de coronavirus el 21. El presidente norteamericano trabajó aislado durante al menos cinco días, de acuerdo al protocolo oficial de su país ante los contagios de covid-19. Pero tres días después volvió a dar positivo con una reinfección que le costó un tiempo más de recuperación, ya que recién el 7 de agosto le dieron el alta.

Biden, de 79 años, presentó síntomas leves en ambas oportunidades ya que se aplicó cuatro dosis de vacunas, pero suspendió su agenda durante la enfermedad. En la comitiva que había armado el jefe de Estado argentino aquella vez figuraba como uno de sus integrantes Sergio Massa, por entonces presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Fernández está invitado ahora a ser parte de la “Cumbre sobre la Transformación de la Educación” que se llevará a cabo el lunes 19 de septiembre convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres. Desde el martes 20 al 26 se producirá el “Debate general” en el seno de la ONU. El cronograma que están diagramando en la Rosada incluye la partida de Fernández el sábado 17 por la noche.

