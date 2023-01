Fiesta Nacional del Pacú: por la bajante del río analizan suspenderla

Por la bajante del río analizan suspender la Fiesta Nacional del Pacú programada para febrero en Esquina. El secretario de Turismo de la localidad, confirmó que varias de las actividades vinculadas fueron suspendidas y evalúan qué sucederá de aquí a la fecha.

“Todos los ríos, lagunas y esteros de la provincia están sufriendo una bajante extrema, es impresionante ver cómo baja el agua del río Corrientes”, indicó Orlando Ribot. “En febrero tenemos la fiesta del pacú, tenemos muchas actividades que tienen relación a ella que se suspendieron, ahora están analizando suspender según las perspectivas futuras”, señaló.

En Esquina ya se habían deshabilitado algunos sectores de la playa. “Tiene una extensión de 400 metros, bien al centro de la ciudad, es la única habilitada por el municipio. Abre de 9 a 20 horas, está a punto de cortarse el ingreso de agua, desde el norte hacia el sur”, confirmó.

Sobre la altura del río Corriente, sostuvo que: “Estamos teniendo una altura de 0,75, desde el centro hacia el sur. Nos vemos beneficiados porque las bombas de agua no están siendo perjudicadas, sí del norte hacia el puente Santa Rosa está casi seco”.

De cara a la festividad nacional, sostuvo que la decisión aún no está tomada. “La información no es de un panorama alentador, en enero no va a haber grandes lluvias, ese sector crece por las lluvias”, explicó. Además, mencionó que será una decisión que se tomará más sobre la fecha.