Comenzaron las clases gratuitas para aprender a bailar chamamé

Durante enero, todos los martes y jueves, de 19 a 21, el Centro Cultural Adolfo Mors (Pellegrini 542), recibirá a todas aquellas personas que quieran aprender a bailar chamamé. De manera totalmente gratuita, los interesados deben acercarse solamente con ropa cómoda y agua para hidratarse.

En el amplio espacio verde del parque Cambá Cuá, un profesor de la Secretaría de Cultura y Educación brindará la capacitación para iniciarse en esta danza que identifica al pueblo chamamecero.

La coordinadora de Planificación Artística de la secretaría de Cultura y Educación, Patricia Barboza, explicó: “Comenzamos con las actividades en el marco de la Fiesta Nacional del Chamamé, sumándose el Municipio a través de la secretaría de Cultura y Educación”. Al respecto, detalló que “los vecinos y turistas de todas las edades podrán sumarse a las clases gratuitas para aprender a bailar chamamé desde cero con el profesor Sebastián Gómez, así que todo aquel que quiera venir y aprender chamamé, podrá hacerlo. Los esperamos”.

En la clase inicial se sumaron 37 personas interesadas en aprender a bailar chamamé. “La verdad que es muy linda convocatoria porque por ahí la gente dice, puedo probar o puedo mirar y todavía no se animó, entonces ya la próxima clase vienen. Lo bueno es que es un espacio al aire libre, donde se acercan y disfrutan de dos horas bailando, se recrean y pasa un lindo momento en familia, así cultivamos el chamamé para toda la familia”, indicó.

Por su parte, el profesor de danzas folclóricas argentinas, Sebastián Gómez, invitó a los vecinos a participar. “Todos los que quiera aprender a bailar esta linda danza puede acercarse y de manera gratuita sumarse. No tenemos límite de edad, hoy tenemos chiquitos de cuatro años y después ya se ve gente adulta mayor y es lindo esto de ver que se acerquen a compartir esta experiencia”.

Aprender a bailar

Horacio Rolón se acercó a aprender un poco más sobre el chamamé, y expresó que “como buen correntino, me gustaría bailar mejor el chamamé, por eso, esta buena esta iniciativa. La verdad que me parece una danza muy tradicional, muy linda para aprender a bailarla”.

Olga Beatriz Fernández se acercó a aprender pasos nuevos. “Voy a ir todas las noches a la Fiesta del Chamamé y siempre me cuestan los pasos nuevos y no quiero hacer papelón, entonces me encantó esto. Me encontré con muchos chicos jóvenes que me sorprendió que quieran bailar con nosotros, eso me encantó”, dijo.

Peñas en los barrios

Otras actividades programadas por la Municipalidad en el marco de la Fiesta Nacional del Chamamé, son:

Sábado 14 de enero:

Peña de la Ciudad Itinerante

Lugar: Plaza La Tradición - Hora: 19

Domingo 15 de enero

Peña de la Ciudad Itinerante

Lugar: Plaza España - Hora: 19

Sábado 21 de enero

Peña de la Ciudad Itinerante

Lugar: Plaza Mercosur - Hora: 19.

Domingo 22 de enero

Peña Oficial de la Ciudad Itinerante

Lugar: Paseo Arazaty - Hora: 19