A dos años del crimen de Ezequiel García, ratifican el pedido de Justicia

Al cumplirse dos años del crimen de Ezequiel García, su mamá, Laura, lanzó un nuevo pedido de Justicia al afirmar que los ocho agentes del Servicio Penitenciario Provincial, acusados del hecho, continúan en libertad.

La muerte del joven de 20 años ocurrió el 13 de enero del 2020, durante la pandemia.

“Los culpables están libres. El fue asesinado brutalmente en la Unidad Penal 6, siendo inocente, pese a una orden de resguardo físico que le puso su abogado. Lo esposaron de pies y manos y lo mataron a golpes”, relató la mujer a través de un video que se hizo viral por las redes sociales.

Confesó que frente a los hechos “para mí es muy difícil seguir con el caso, pero quiero que se haga Justicia. Así como el caso de Fernando -Báez Sosa- que ocho jugadores de rugby lo mataron a golpes, en el caso de mi hijo eran agentes penitenciarios que debían cuidarlo y no matarlo”, comparó.

En cuanto al origen del conflicto que derivó en la tragedia, la mujer contó que “le querían hacer firmar unos papeles”; y agregó que ese 13 de enero “fui a llevarle cosas que me había pedido y cuando llego a la unidad me las recibe el personal de Servicio Penitenciario y no me dicen nada que mi hijo estaba muerto, porque ellos lo mataron a la mañana”, relató.

Además, recordó que ese mismo día que le dieron la noticia de la muerte, recibió el llamado del abogado que le informaba que una vez finalizada la feria judicial, Ezequiel iba a recuperar la libertad.

(WA)